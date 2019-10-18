"ГАЗ" отложил переход на четырехдневку из-за госзаказа на школьные автобусы и "скорые"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Группа "ГАЗ" отложила переход на четырехдневную рабочую неделю из-за выполнения госзаказа на поставку в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

В августе группа "ГАЗ" сообщила сотрудникам о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября текущего года по 20 апреля 2020 года в связи с падением рынка и влиянием санкций на работу компании.

"В текущем периоде наши предприятия выполняют госзаказ, полученный наряду с другими компаниями в отрасли, - поставки в регионы школьных автобусов и машин скорой помощи, поэтому введение сокращенной рабочей недели отсрочено", - сказали в пресс-службе.