Нефть пошла на повышение на позитивных сигналах от китайских и американских НПЗ

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Нефтяные цены днем в пятницу скорректировались на повышение.

Данные о замедлении в третьем квартале года темпов роста ВВП Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире, до минимального уровня почти за 30 лет оказали негативное влияние на настроения инвесторов. Однако в дальнейшем они нейтрализовались положительными сигналами со стороны как китайских, так и американских НПЗ, сообщают аналитики.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:07 по Москве подорожали на $0,28 (0,47%) - до $60,19 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,59 (1,09%) - до $54,52 за баррель.

Темпы экономического роста в Китае в июле-сентябре замедлились до 6% с 6,2% во втором квартале, свидетельствуют официальные данные. Эксперты в среднем ожидали 6,1%.

Однако в сентябре объемы переработки китайских НПЗ выросли на 9,4% в годовом выражении - до 56,49 млн тонн. Это обусловлено как вводом в строй новых мощностей, так и возобновлением работ ряда независимых НПЗ после ремонта.