Brent подешевела $59,26 за баррель

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться в понедельник утром после падения на прошлой неделе, рынок остается под влиянием негативных факторов.

К 8:02 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,16 (на 0,27%), до $59,26 за баррель. В пятницу контракт подешевел на $0,49 (на 0,82%), до $59,42 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,11 (на 0,2%), до $53,67 за баррель. За предыдущие торги WTI подешевела на $0,15 (на 0,28%), закрывшись на отметке $53,78 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела примерно на 1,8%, WTI - на 1,7%.

"Настроения на рынке остаются пессимистичными, поскольку слабые экономические данные из таких стран, как Китай, а также продолжающиеся торговые переговоры между США и КНР продолжают оказывать давление на темпы глобального экономического роста", - говорится в обзоре AxiTrader.

На прошлой неделе стало известно о замедлении в третьем квартале темпов роста ВВП Китая, крупнейшего потребителя нефти в мире, до минимального уровня почти за 30 лет. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 октября, взлетели на 9,28 млн баррелей при прогнозе роста всего на 4 млн баррелей. Число нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе увеличилось на одну единицу - до 713, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Подъем был зафиксирован вторую неделю подряд.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в понедельник упала на 2,3% - до 438,1 юаня за баррель. Таким образом, она снижается третий день подряд.