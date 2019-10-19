В Минфине поддержали план Центробанка по снижению ставки на 50 б.п.

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов поддерживает готовность Банка России при необходимости более существенно, чем обычно, снижать ключевую ставку, так как это удешевит стоимость денег в экономике.

"Я сегодня прочитал, что Центральный банк готов перейти к более решительной политике - снизить на 50 б.п. Мы будем только приветствовать, потому что это даст дополнительную возможность заимствований, дешевые деньги. Мы, собственно, к этому и стремимся, субсидируя (ставку по кредитам в рамках механизмов господдержки - ИФ). Субсидирование - это все точечно, адресно, а нужно, чтобы по всей экономике стоимость денег понижалась", - сказал он журналистам, комментируя заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о вероятности более решительного снижения ставки.

Министр уверен, что условия для этого снижения есть. "У нас инфляция будет в этом году ниже, чем мы планировали, говорим, что 3,5-3,6%. На следующий год вообще у нас в базовом прогнозе 3,0% стоит, в целевом - под 4%. Зачем нам такую высокую в реальном выражении ставку иметь, не понятно. Конечно, ЦБ с учетом ситуации на денежном рынке и будет принимать свои взвешенные, продуманные далеко на будущее решения", - отметил Силуанов.

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ, предпочитающий изменять ставку умеренным темпом, то есть по 25 базисных пунктов, допускает более решительное ее снижение. "Когда мы видим, что упомянутые факторы (инфляционные - ИФ) и поступающие данные могут изменить наш прогноз значительно, мы можем изменить денежно-кредитную политику более решительно. (...) Мы видим, что проинфляционные факторы конца 2018 года - начала 2019 года исчезли, мы видим пространство для дальнейшего снижения ставки", - сказала она. Набиуллина прямо не сказала, что совет директоров ЦБ на заседании 25 октября рассмотрит шаг в 50 пунктов, но у экспертов нет сомнений, что сигнал состоит именно в этом.

Банк России с июня 2019 года снижал ключевую ставку постепенно, ее общее сокращение составило 75 базисных пунктов. По словам Набиуллиной, появляется все больше доказательств того, что замедление инфляции вызвано не просто временными факторами, но и более устойчивыми факторами, связанными со спросом.

"Если наш прогноз совокупного спроса и его компонентов указывает на возможное устойчивое отклонение инфляции от нашей цели, мы должны изменять нашу политику соответственно", - подчеркнула Набиуллина.

Резкое торможение инфляции - по состоянию на 14 октября она составила в годовом выражении всего 3,8%, а по итогам года самые радикальные варианты прогнозов допускают замедление до менее чем 3% (при таргете ЦБ вблизи 4%) - заставило Банк России сделать исключение из собственного правила. Свой прогноз на год - сейчас он составляет 4-4,5% и выглядит уже далеким от реальности - регулятор обновит на неопорном заседании совета директоров (25 октября). Обычно ЦБ корректирует прогнозы 4 раза в год на опорных заседаниях совета директоров по ДКП (ближайшее такое заседание назначено на 13 декабря).