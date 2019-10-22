ЦБ рассмотрит в пятницу возможное снижение ключевой ставки

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Центробанк может уже 25 октября опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта - до 6,5% годовых, сообщает "Российская газета" со ссылкой на прогнозы аналитиков.

Газета напоминает, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее уже говорила о "более решительном" снижении ключевой ставки.

Если такое снижение произойдет, оно станет первым за последние два года.

Среди главных факторов, которые могут повлиять на решение Банка России - низкая инфляция и теперь уже понятные объемы будущих трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"РГ" напоминает, что нынешний уровень инфляции, по мнению Банка России и Минфина, благоприятствует ослаблению денежно-кредитной политики. Цены растут заметно медленней, чем говорится в прогнозе ЦБ (4-4,5% по итогам года, этот прогноз будет изменен на днях). По данным Росстата, уже по итогам сентября годовой прирост цен замедлился до 4%, с учетом недельных данных он опустился еще ниже.

Банк России, вероятно, больше не будет считать инвестиции из ФНБ фактором, ускоряющим инфляцию. Правительство будет тратить деньги из фонда умеренными темпами и по согласованию с ЦБ

Последний раз ЦБ снижал ставку сразу на 0,5 процентных пункта в декабре 2017 года.