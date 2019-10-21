Цены на российскую пшеницу поднялись до 5-месячного максимума

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу (с содержанием протеина 12,5%) подросли на $7,5 - до $205 за тонну, следует из мониторинга "СовЭкона".

"Это самый высокий уровень с мая. Рынок укрепляется на фоне активного спроса импортеров и быстро растущих мировых бирж", - говорится в сообщении аналитической компании.

За прошлую неделю цена на французскую пшеницу на бирже Matif выросла на 0,6% - до 181,25 евро за тонну ($202). Тренд на повышение стоимости пшеницы, который наблюдается с начала сентября, остается в силе. Пшеница на Чикагской бирже подорожала на 6% - до $5,32 за бушель ($195 за тонну).

Цены растут на фоне ухудшения прогнозов нового урожая в южном полушарии. На прошлой неделе Национальный банк Австралии понизил прогноз по урожаю в стране с 20 млн тонн до 15,5 млн тонн (оценка Минсельхоза США - 18 млн тонн). Это самый низкий уровень с сезона 2007-2008 годов. В некоторых регионах Аргентины начались дожди, но, скорее всего, этого недостаточно для восстановления урожая. По прогнозам, погода по-прежнему останется сухой.

Цены в глубоководных портах продолжают расти. На пшеницу с протеином 12,5% к концу прошлой недели они составляли 11,9-12,4 тыс. рублей за тонну против 11,4-12 тыс. рублей за тонну неделей ранее (CPT).

В конце августа при ценах на пшеницу в $190 за тонну "СовЭкон" прогнозировал укрепление рынка на 20-30% в перспективе 4-6 месяцев. "В целом прогноз остается актуальным, мы ожидаем дальнейшего роста рынка, который необязательно будет линейным", - отмечается в сообщении.

Тогда же сообщалось, что цены на российскую пшеницу (с содержанием белка 12,5%) снижались на $2, до $191 за тонну. Это оказалось самым низким уровнем в сезоне.