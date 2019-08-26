Цены на российскую пшеницу упали до самого низкого уровня в сезоне

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Цены на российскую пшеницу (с содержанием белка 12,5%) на прошлой неделе снизились на $2, до $191 за тонну (FOB глубоководные порты), говорится в сообщении "СовЭкона". Это самая низкая цена закрытия недели в этом сезоне.

Цены снизились на фоне падения фьючерсных рынков и острой конкуренции с другими производителями, отмечает "СовЭкон".

Сентябрьский фьючерс на французскую пшеницу закрылся на отметке 165,5 евро за тонну ($184), что на 1,5% ниже уровня предыдущей недели. Франция завершает уборку урожая пшеницы, который, как ожидается, будет вторым по объему в истории страны (39 млн тонн, на 14% больше, чем в 2018 году).

Спрос на пшеницу в портах со стороны российских трейдеров ослабевает, поскольку некоторые из них уже выполнили свои контрактные обязательства. Цены на пшеницу (содержание белка 12,5%) снизились с 11,5-12 тыс. рублей за тонну (CPT глубоководные порты) до 11,3-11,7 тыс. рублей за тонну.

По мнению экспертов "СовЭкона", мировой рынок пшеницы близок как минимум к стабилизации. "На прошлой неделе американской пшенице в Чикаго удалось сломать понижательный тренд, вероятно, это же происходит в понедельник в Париже. Французские трейдеры сообщают о резком замедлении продаж фермеров на физическом рынке в последние недели", - говорится в сообщении.

"Мы по-прежнему полагаем, что мировые и российские экспортные цены на пшеницу обладают серьезным потенциалом для роста, который мы оцениваем в районе 20% от текущих уровней", - отмечает "СовЭкон". При этом речь идет не о ближайших неделях, а о 4-6 месяцах.