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Нефть Brent подешевела до $58,84 за баррель

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Нефть слабо дешевеет на торгах во вторник, трейдеры ждут новых сигналов относительно хода торговых переговоров США и Китая, от которых в значительной мере зависят перспективы мирового спроса на нефть.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени составляет $58,84 за баррель, что на $0,12 (0,2%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов снизилась на $0,46 (0,77%), до $58,96 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,11 (0,21%) - до $53,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $0,47 (0,87%), до $53,31 за баррель.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что "соглашение с Китаем продвигается очень успешно", несколько улучшило настрой трейдеров в понедельник. "Им (Китаю - прим. ИФ) необходима сделка, поскольку их цепочка поставок накрывается медным тазом", - сказал Трамп в ходе заседания в Белом доме.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в понедельник, что рассчитывает на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.

Сохраняющиеся сигналы ослабления глобального экономического роста продолжают оказывать давление на нефтяной рынок.

Трейдеры ожидают, что слабые статданные из стран, являющихся крупнейшими мировыми импортерами нефти - Китая, Японии и Южной Кореи, продолжат ограничивать любое потенциальное ралли на нефтяном рынке, отмечается в обзоре AxiTrader.

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