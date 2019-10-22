Структура "ВТБ Капитала" купила 25,1% поставщика систем для "закона Яровой"

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Фонд "Технологическая реальность", находящийся под управлением ООО "ВТБ Капитал пенсионный резерв", купил 25,1% ГК "Цитадель", поставляющего IT-системы для реализации "закона Яровой".

Представитель "ИКС Холдинга", куда входит "Цитадель", сообщил газете "Ведомости", что в рамках сделки свою долю в компании сократил Антон Черепенников (по данным "СПАРК-Интерфакс", на 9 июля ему принадлежало 87,73% "Цитадели").

В рамках сделки бизнес "Цитадели" оценен примерно в 60 млрд рублей. Выручка компании в 2018 году составила 5,6 млрд рублей, чистая прибыль - 2,5 млрд рублей.

Привлеченные средства Черепенников направит на развитие "ИКС Холдинга", основателем и бенефициаром которого он является.

"ИКС Холдинг" основан в 2018 году и на 99% принадлежит Черепенникову - под управлением холдинга более 20 активов, включая ГК "Цитадель", ГК "Форпост" и ГК "Криптонит".

Ранее "ИКС Холдинг" совместно с ПАО "Ростелеком" и госкорпорацией "Ростех" создали альянс для разработки и производства систем хранения данных. Он базируется на ООО "Национальные технологии", в котором "Ростелеком" получил 49%, выкупив их у структур "ИКС Холдинга" - компаний "Цитадель" и "КНС Групп" (бренд Yadro). "Ростеху" принадлежит 51%.