USM Алишера Усманова приобретет 100% "ИКС Холдинга"

Бизнесмен Алишер Усманов Фото: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг USM Алишера Усманова объявил, что договорился о приобретении 100% "ИКС Холдинга" Антона Черепенникова. Сделка пройдет через обмен долей акций компании.

Черепенников - основатель и владелец 99% "ИКС Холдинга" - получит 10% акций "ЮэСэМ Телеком", которому принадлежит 100% оператора ПАО "Мегафон". Группа "ИКС Холдинг" станет подразделением "ЮэСэМ Телеком".

Закрытие сделки ожидается в течение 2020 года.

80% акций "ЮэСэМ Телеком" останется у USM, еще 10% - у гендиректора USM Ивана Стрешинского. После сделки Стрешинский возглавит "ЮэСэМ Телеком".

Черепенников, который возглавляет "ИКС Холдинг", а также гендиректор "Мегафона" Геворк Вермишян сохранят свои позиции в компаниях. При этом Черепенников займет пост операционного директора "ЮэСэМ Телеком" и войдет в совет директоров "Мегафона".

USM назвал "ИКС Холдинг" крупнейшим поставщиком широкого спектра продуктов и услуг "Мегафону" - от биллинга и CRM-платформ до систем защиты сетевой инфраструктуры. За счет сделки USM на базе двух активов рассчитывает "построить крупнейший в СНГ и Восточной Европе холдинг цифровых услуг и решений".

В марте "Мегафон" сообщал, что ООО "ЮэСэМ Телеком" получило 100% акций оператора: на прямое распоряжение USM приходится 43,68% голосов компании, косвенное - 56,32%.

В конце 2019 года в ряде telegram-каналов и СМИ появилась информация о возможном объединении "Мегафона" с "ИКС Холдингом".

26 декабря Алишер Усманов рассказывал "Интерфаксу", что слияния активов не планируется: "Слияния никакого не будет, это я вам говорю точно. Может быть, одна компания купит другую. Наверное, "Мегафон" купит "ИКС Холдинг". Бизнесмен объяснял, что слияние не рассматривается, поскольку "ИКС Холдинг" - партнер "Мегафона", но возможны другие формы кооперации.

Холдинг "Интеллектуальные компьютерные системы" зарегистрирован в декабре 2018 года. Под управлением холдинга находятся 27 активов, объединенных в пять субхолдингов, - YADRO, Nexign, "Цитадель", "Криптонит" и "Форпост". Также "ИКС Холдинг" участвует в альянсе ПАО "Ростелеком" и госкорпорации "Ростех" в области разработки и производства систем хранения данных.

В числе приоритетных направлений бизнеса: цифровая трансформация крупных предприятий, информационная безопасность, системы хранения данных, криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и нейросети, блокчейн и искусственный интеллект.

В портфеле активов USM входят "Металлоинвест", "Мегафон", "Байкальская горная компания", интернет-холдинг Mail.ru Group. Основными акционерами USM являются Алишер Усманов, Владимир Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.