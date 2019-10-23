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Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подросли на Московской бирже в среду утром, рубль снизился к бивалютной корзине на фоне наметившегося ухудшения ситуации на мировых нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 63,72-63,78 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,765 руб./$1 (+3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,92 руб./EUR1 (+1 копейка). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 2 копейки к уровню закрытия вторника, 22 октября, до 66,985 рубля.

Доллар при этом оказался на 13,14 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 0,04 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение курса рубля к доллару и евро на старте торгов среды связано с некоторым ухудшением ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Цены на нефть опускаются на торгах в среду после скачка по итогам предыдущей сессии на сообщениях СМИ о том, что страны ОПЕК и их союзники могут рассмотреть возможность дальнейшего сокращения добычи в ходе декабрьского заседания. Снижению цен способствуют данные Американского института нефти, согласно которым, запасы нефти в США за неделю выросли на 4,45 млн баррелей. Официальные данные о запасах энергоносителей в США будут обнародованы в среду в 17:30 по московскому времени. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных американским агентством S&P Global Platts, предполагает, что запасы нефти на прошлой неделе увеличились 6-ю неделю подряд - на 4,7 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

На этом фоне стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве составляет $59,45 за баррель, что на 0,42% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов выросла на 1,26%, до $59,7 за баррель. Фьючерс на WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,64% - до $54,13 за баррель.

Московская биржа США

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