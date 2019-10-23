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В Amazon заявили о готовности потратить миллиарды для борьбы с контрафактом

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американскому интернет-ритейлеру Amazon.com Inc., возможно, придется вложить миллиарды долларов в будущем, чтобы предотвратить продажу контрафактной продукции, просроченных продуктов питания и просто опасных товаров на его платформах, заявил генеральный директор международного потребительского департамента Amazon Джефф Уилке.

"Мы должны проявлять бдительность и готовы потратить сотни миллионов долларов, а в конечном счете и миллиарды долларов для защиты интересов наших клиентов", - цитирует Уилке агентство Bloomberg.

По его словам, компания признает, что может потерять свой статус надежного бренда, если сложится впечатление, что она не обеспечивает безопасность продукции, которую продает. Именно поэтому в прошлом году компания израсходовала $400 млн на технологии и персонал из пяти тысяч человек, которым было поручено отслеживать контрафактные и небезопасные товары.

На гиганта электронной коммерции в последние месяцы обрушилась волна критики по поводу продажи небезопасной продукции и товаров с истекшим сроком годности. В частности, газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой подробно рассказывается о наличии более четырех тысяч товаров, доступных на сайте компании, которые были признаны федеральными органами как небезопасные.

Вдобавок к этому Amazon столкнулась с давлением со стороны антимонопольных регулирующих органов, обеспокоенных ее двойной ролью в качестве рыночной площадки и розничного продавца. Еврокомиссия в июле начала официальное антимонопольное расследование в отношении Amazon, заподозрив компанию в нарушении правил конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев. Следователи Федеральной торговой комиссии (FTC) СШA также проверяют деятельность Amazon с целью установить, использует ли ритейлер свое влияние на рынке для ущемления своих конкурентов.

Amazon

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