Amazon сократил выручку в III квартале впервые с 2017 года

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc объявил о первом с 2017 года снижении квартальной прибыли, а также предупредил, что и в четвертом квартале 2019 года его прибыль уменьшится.

Акции Amazon на дополнительных торгах в четверг упали в цене на 6,8%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,1 млрд, или $4,23 в расчете на акцию, по сравнению с $2,9 млрд, или $5,75 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Снижение прибыли отмечено впервые со второго квартала 2017 года.

Квартальная выручка Amazon увеличилась на 24%, до $70 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль Amazon в третьем квартале на уровне $4,59 на акцию при выручке в $68,83 млрд.

Операционная прибыль компании уменьшилась на 14%, до $3,2 млрд.

Прибыли Amazon били рекорды в течение четырех кварталов до апреля-июня текущего года, когда существенный рост расходов, связанный с реализацией программы "доставки на следующий день" для клиентов премиального сервиса Amazon Prime, начал сказываться на финансовых показателях компании.

В апреле этого года главный финансовый директор Amazon Брайан Олсавски сообщил, что компания потратит порядка $800 млн на изменение условий доставки для клиентов Prime с двух до одного дней во втором квартале, а в июле заявил о еще более серьезных расходах в третьем квартале.

В ходе телефонной конференции для инвесторов в четверг он сообщил, что расходы Amazon на эти цели в четвертом квартале возрастут.

"Теперь, в четвертом квартале, мы добавляем почти $1,5 млрд к сумме расходов на транспортировку - это и транспортные расходы, и расширение транспортных мощностей, а также наем дополнительных сотрудников и изменения в оптовых складах", - заявил Олсавски.

Глобальные расходы на транспортировку Amazon в третьем квартале взлетели на 46%, до рекордных $9,6 млрд.

Компания увеличила штат сотрудников на 22%, до 750 тыс. человек в этом году, причем лишь в третьем квартале было нанято порядка 100 тыс. сотрудников.

"Мы движемся к тому, чтобы 25-й праздничный сезон стал наилучшим для клиентов сервиса Prime с миллионами товаров, для которых доступна доставка в течение одного дня", - заявил глава Amazon Джефф Безос.

Выручка компании от операций в сфере электронной коммерции в США в третьем квартале составила $42,64 млрд, от зарубежных операций - $18,35 млрд.

Подразделение в сфере облачных вычислений Amazon Web Services (AWS) увеличило выручку на 35%, до $9 млрд.

Согласно прогнозу Amazon, операционная прибыль в четвертом квартале составит $1,2-2,9 млрд по сравнению с $3,8 млрд годом ранее. Выручка, как ожидается, составит $80-86,5 млрд, что на 11-20% выше уровня четвертого квартала прошлого года.

Акции Amazon подорожали почти на 19% с начала текущего года.