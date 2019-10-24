Главный экономист ВЭБ.РФ заявил, что Россия попала в ловушку стагнации

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Российская экономика 10 лет стагнирует с ростом в среднем на 0,9% в год, из этой ловушки она когда-то выйдет, но для этого должно измениться поведение бизнеса, считает главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

"У нас есть, скорее, долг по экономическому росту. Мы 10 лет растем на 0,9% в год, если так все выровнять, наши провалы и рост, то есть это стагнация, 10 лет стагнации. Мы из этой ловушки все-таки должны когда-то выйти и с помощью нацпроектов, но главное - это действительно должно измениться поведение бизнеса", - сообщил Клепач на ежегодной конференции международного рейтингового агентства Moody's в Москве.

По его мнению, при сложившейся модели бизнеса трудно выйти на рост ВВП в 3%. Экономика РФ в 2020 году, по его прогнозу, вырастет на 1,8% (официальный прогноз Минэкономразвития - 1,7%, ЦБ РФ - 1,5-2,0%). "Дальше, я думаю, (рост ВВП будет - ИФ) 2% с лишним, потому что здесь есть барьеры денежно-кредитной политики. Опять же деньги крайне дороги, условия получения кредита сложные, хотя все живут надеждой, что ЦБ что-то смягчит, но пока не сильно видно", - отметил Клепач.

Экономист полагает, что российский бизнес может инвестировать намного больше, чем он сейчас вкладывает. От размера инвестиций зависит потенциальный рост экономики. "Как бы мы его (потенциальный рост - ИФ) не считали, это производное от инвестиций. Инвестиции падают или низкие, потенциальный ВВП падает. Но если мы инвестируем, то потенциальный ВВП будет расти, как бы мы его не считали. В этом смысле у нас есть реальная возможность выйти на темпы роста в 3% с лишним - 4%, причем без инфляционных последствий и перегрева экономики", - высказал он мнение.

Клепач добавил, что отток капитала из России продолжается, хотя и замедлился (до $40 млрд по прогнозу ЦБ в 2019 году с фактических $68 млрд в 2018 году). "Это практически 3% с лишним, почти 4% ВВП. Если бы мы эти деньги вкладывали в стране, а еще, тем более, где-то что-то занимали, хотя сейчас, судя по третьему кварталу, начали расти заимствования, естественно у нас темп роста (экономики - ИФ) был бы выше", - отметил эксперт.

Он напомнил, что российская экономика когда-то росла почти на 7% в год. "Нельзя сказать, что было так уж плохо. Хотя, да, это было связано с серьезными заимствованиями, с увеличением корпоративного долга, рядом других аспектов", - добавил он.

Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова считает, что основной задачей является повышение именно потенциальных темпов роста экономики. "Конечно, 3% можно получить как цифру фактического роста, может быть, сложится благоприятная внешняя среда, наладятся настроения в бизнесе. Но, мне кажется, все-таки когда мы говорим про долгосрочные прогнозы, мы говорим про какую-то устойчивую траекторию. Это как раз к тем вопросам темпов потенциального роста. Разрыв между, например, моей оценкой - потенциальный рост в 1,6% - и 3%, например, даже если мы получим 3% в 2022 году или 2024 году, это достаточно большой разрыв, то есть задача потенциальный темп роста довести до 3%", - сказала она на конференции Moody's.