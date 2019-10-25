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Индекс РТС в пятницу обновил максимум с декабря 2013 года

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил торги пятницы смешанной динамикой "голубых фишек" после после ударной "бычьей" недели, индекс РТС при этом вырос и обновил максимум с конца декабря 2013 года.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, до 2873,41 пункта (до решения Банка России снизить ставку индекс опускался ниже 2850 пунктов), индекс РТС вырос на 0,5%, до 1421,2 пункта.

Бумаги "Сургутнефтегаза" раллировали третий день подряд, обновив максимум с мая 2006 года, когда бумаги достигали пикового уровня 50,469 рубля. В пятницу их цена выросла на 7%, до 46,58 рубля, максимум сделок составил 48 рублей (+10,2%) при объеме торгов 17,311 млрд рублей. Ралли бумаг "Сургутнефтегаза" при отсутствии новостей началось в среду, за три дня обыкновенные акции на пике роста дорожали больше чем на 30%, "префы" - более 6%. Рыночная капитализация "Сургутнефтегаза" в результате ралли поднималась на 7-е место в России (рыночная стоимость компании превышала 2 трлн рублей), потеснив "Газпром нефть", однако к закрытию торгов прежняя расстановка восстановилась.

Доллар подешевел до 63,69 рубля (-0,38 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 4,4-4,7%, доллар просел на 0,07 рубля.

ЦБ в пятницу снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 6,5% годовых.

Регулятор также понизил прогноз инфляции на 2019 год до 3,2-3,7% с 4,0-4,5% и спрогнозировал ее уровень на конец 2020 года в пределах от 3,5% до 4%. ЦБ также сохранил прогноз по росту ВВП в текущем году в интервале 0,8-1,3%, в 2020 г. - 1,5%-2%. Кроме того, регулятор сохранил сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего смягчения монетарной политики на одном из ближайших заседаний.

Подешевели акции "Интер РАО" (-3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,8%), "Магнита" (-1,5%), "Татнефти" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,3%), "Распадской" (-1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,3%), "Яндекса" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), Сбербанка (-1,2%), "ФСК ЕЭС" (-1%), "РусГидро" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Мечела" (-0,4%).

Негативом для акций "Интер РАО" стал финотчет за 9 месяцев по РСБУ: чистая прибыль компании снизилась на 45%, до 7 млрд руб. Выручка за этот период составила 40 млрд руб., увеличившись на 13,7%.

"ФСК ЕЭС" увеличила прибыль по РСБУ за 9 месяцев на 13%, до 37,7 млрд руб.

Акции "Яндекса" днем дорожали более чем на 3% после выхода квартального отчета по US GAAP: в третьем квартале скорректированная чистая прибыль выросла на 12% и достигла 6,9 млрд рублей, выручка увеличилась на 38% - до 45 млрд рублей.

Также подорожали акции "Мобильных телесистем" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "Мосбиржи" (+1,1%), "Башнефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,4%), "Россетей" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "РусАла" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%).

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%), Европа после дневной коррекции делает попытки нового роста (DAX вырос на 0,2%, FTSE теряет менее 0,1%) и растет Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,5% и обновил максимум) на фоне некоторого затишья в сфере геополитики.

В центре внимания трейдеров остаются новости относительно динамики торговых отношений США и Китая, ситуация вокруг Brexit, а также корпоративная отчетность.

Вице-президент США Майк Пенс в четверг выразил надежду на то, что его страна и Китай подпишут соглашение в рамках первого этапа урегулирования торгового спора. Он отметил, что США "продолжат добросовестно вести переговоры с КНР". Пенс отметил, что Китай "является стратегическим и экономическим конкурентом США", подвергнув при этом критике действия Пекина в Гонконге.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что намерен поставить на рассмотрение парламента вопрос о проведении досрочных парламентских выборов в стране 12 декабря. Такой шаг, по словам Джонсона, необходим, чтобы Великобритания могла выйти из тупика вокруг Brexit.

Отчеты за третий квартал опубликовали уже 168 компаний из индекса S&P 500, при этом результаты 80,4% из них превзошли консенсус-прогноз аналитиков, тогда как показатели 13,1% оказались слабее ожиданий.

Нефть пятницу консолидировалась после 3-дневного роста, неделя завершается подъемом; цена Brent к 18:50 по Москве находилась на $0,2 выше уровня суточной давности. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила $61,62 за баррель (-0,1% и +0,8% накануне), декабрьская цена WTI - $56,37 за баррель (+0,3% и +0,5% в четверг).

Поддержку рынку на этой неделе оказывают неожиданное сокращение запасов нефти в США, а также сигналы о возможном снижении поставок на мировой рынок. В то же время сохраняются опасения, что мировая экономика продолжит замедлять рост, ограничивая спрос на нефть, пишет MarketWatch.

Мосбиржа РТС США Китай Brent Brexit WTI Сургутнефтегаз Яндекс Банк России

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