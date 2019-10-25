Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне укрепления рубля и умеренно благоприятной внешней конъюнктуры; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2% на бумагах "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка, при этом лидерами роста выступили акции "Яндекса" .

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2871,25 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1411,78 пункта (-0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,5%.

Доллар подешевел до 63,98 рубля (-0,09 рубля).

Снизились акции "Интер РАО" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Мосбиржи" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), "Норникеля" (-0,2%).

Выросли бумаги "Яндекса" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,6% "префы"), ВТБ (+0,4%), "Распадской" (+0,4%), "Мечела" (+0,4%), "РусАла" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,3%).

Индексы в США в четверг показали смешанную динамику: S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,8%) закрылись ростом, в то время как Dow Jones (-0,1%) снизился.

Инвесторы оценивали очередную порцию квартальных отчетов. В четверг о результатах отчитались четыре компании, входящие в Dow, и 45 компаний, входящих в S&P 500, пишет MarketWatch. На текущий момент отчеты за третий квартал опубликовали в целом 168 компаний из индекса S&P 500, при этом результаты 80,4% из них превзошли консенсус-прогноз аналитиков, тогда как показатели 13,1% оказались слабее ожиданий.

В пятницу в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%) на фоне некоторого затишья в сфере геополитики.

В центре внимания трейдеров остаются новости относительно динамики торговых отношений США и Китая, ситуация вокруг Brexit, а также корпоративная отчетность.

Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Вашингтоне в четверг, выразил надежду на то, что Штаты и Китай подпишут соглашение в рамках первого этапа урегулирования торгового спора. Он отметил, что США "продолжат добросовестно вести переговоры с КНР". Пенс отметил, что Китай "является стратегическим и экономическим конкурентом США", подвергнув при этом критике действия Пекина в Гонконге.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что намерен поставить на рассмотрение парламента вопрос о проведении досрочных парламентских выборов в стране 12 декабря. Такой шаг, по словам Джонсона, необходим, чтобы Великобритания могла выйти из тупика вокруг Brexit.

Нефть утром в пятницу корректируется вниз после трехдневного роста, неделя завершается подъемом; цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $61,53 за баррель (-0,2% и +0,8% накануне), декабрьская цена WTI - $56,08 за баррель (-0,3% и +0,5% в четверг).

Поддержку рынку на этой неделе оказывает неожиданное сокращение запасов нефти в США, а также сигналы о возможном снижении поставок на мировой рынок. В то же время сохраняются опасения, что мировая экономика продолжит замедлять рост, ограничивая спрос на нефть, пишет MarketWatch.

С начала этой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 4%.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,7 млн баррелей, снижение стало первым за шесть недель. Эксперты ожидали роста запасов на 3-4,7 млн баррелей.

Тем не менее, статданные из США и Европы продолжают говорить о замедлении темпов экономического подъема. В четверг стало известно, что заказы на товары длительного пользования в США в сентябре снизились впервые за три месяца - на 1,1%. Эти данные подтвердили, что инвестиции американского бизнеса продолжают сокращаться.

Индекс производственной активности в Германии в сентябре остался ниже отметки в 50 пунктов, что указывает на спад в секторе.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в пятницу утром не исключена возможность приостановки подъема по индексу РТС. Характер торгов на рынках в целом выглядит неуверенным из-за динамики финансовых показателей американских корпораций - по данным Bloomberg, чистая прибыль в расчете на акцию по индексной корзине S&P 500 за III квартал текущего года в среднем сократилась по отношению к прибыли предыдущего квартала. В частности, поводом для беспокойства стала отчетность Amazon, опубликованная в четверг после закрытия торгов: компания впервые за более чем два года сократила квартальную чистую прибыль и озвучила прогноз по выручке ниже оценок участников рынка.

На валютном рынке в первой половине дня вероятна консолидация доллара вблизи отметки 64 руб./$1, далее на ход торгов может повлиять решение ЦБ по ключевой процентной ставке (13:30 МСК) и сопутствующий комментарий.

По словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского, рынок акций на неделе демонстрирует динамику лучше большинства зарубежных площадок. Основной причиной роста является переключение внимания инвесторов на уровень доходности, который генерируют российские акции на текущий день в сравнении с инструментами долгового рынка. Ожидаемая дивидендная доходность по индексу МосБиржи (6,8-7%) выше доходностей ОФЗ на всей кривой и приближается к доходностям корпоративных бумаг (для сравнения: эффективная доходность индекса IFX-Cbonds составляет около 7,15%). Если долгое время до текущего момента снижение ключевой ставки в РФ и ставок на долговом рынке оказывало лишь опосредованное влияние на динамику российских акций, то сейчас ситуация начинает несколько меняться и влияние уровня ставок на фондовый рынок становится похожим на картину, привычную для зарубежных рынков.

Внешние же условия пока продолжают оставаться скорее нейтральными. Ожидания по снижению ставки ФРС на октябрьском заседании остаются на высоком уровне (фьючерсы на ставку отражают 90% вероятность такого исхода).

В пятницу для всей группы российских активов большое значение будут иметь итоги заседания Банка России, которые, вероятно, впервые за долгие месяцы представляют интригу: снижение ставки на 25 или 50 базисных пунктов. Учитывая рост последних дней, локально в российских активах есть признаки перегрева, соответственно, при сценарии умеренного смягчения вероятно некоторое коррекционное движение акций вниз, считает Поддубский.