Поиск
ХроникаУбийство солдат сослуживцем в ЗабайкальеОбновлено в 15:26

В Минстрое придумали наказание для архитекторов за плохие проекты

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Минстрой предложил исключать архитекторов из реестра специалистов за некачественные проекты. Об этом на Второй Российской архитектурной биеннале в Казани заявил глава министерства Владимир Якушев.

Он напомнил, что в России есть реестр архитекторов, получивших соответствующее образование, включение в реестр означает допуск к работе в стране.

"Если потом мы получили какие-то серьезные последствия от того, что человек оказался некомпетентен, и выполнил работу некачественно, то это будет "черная метка" и исключение из реестра. Мы бы хотели этот момент докрутить", - сказал министр.

Он предложил внести такую поправку в законопроект об архитектурной деятельности, который сейчас готовят в Минстрое.

"Законопроект также может повлиять на избрание технологий в строительном процессе. Сейчас строительная организация может прислушаться к мнению архитекторов, а может и нет. А это уже будет закон - норма прямого действия", - добавил Якушев.

Он уточнил, что в законодательство будет возвращено понятие авторского надзора над строительством как составной части контроля. Там будут закреплены случаи, в которых архитектор, создавший концепцию, получит преимущественное, а в некоторых случаях исключительное право на разработку проектной и рабочей документации по объекту.

"Мы хотим формализовать статус архитектора с точки зрения вопроса доступа к этой профессии", - подчеркнул Якушев.

Ранее в октябре замглавы Минстроя Никита Стасишин отметил, что в России пока 90% качественных жилых проектов создают иностранные архитекторы и что эту ситуацию надо менять.

Минстрой Казань Владимир Якушев

Новости по теме

Новости

Песков отверг отключение связи с целыми странами из-за телефонного терроризма

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 6,50%

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 6,50%

"Сургутнефтегаз" поднялся на седьмое место по капитализации и потеснил "Газпром нефть"

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Amazon сократил выручку в III квартале впервые с 2017 года

Что случилось этой ночью: пятница, 25 октября

Власти определили концепцию новой пенсионной системы

Власти определили концепцию новой пенсионной системы

Рынок акций РФ обновил исторические пики индекса МосБиржи, "ЛУКОЙЛа" и "Норникеля"

Сбербанк расторгнет контракт с Национальной службой взыскания после скандала с коллектором

За хищение данных клиентов Сбербанка и других банков задержали коллектора

За хищение данных клиентов Сбербанка и других банков задержали коллектора
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');