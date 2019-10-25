В Минстрое придумали наказание для архитекторов за плохие проекты

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Минстрой предложил исключать архитекторов из реестра специалистов за некачественные проекты. Об этом на Второй Российской архитектурной биеннале в Казани заявил глава министерства Владимир Якушев.

Он напомнил, что в России есть реестр архитекторов, получивших соответствующее образование, включение в реестр означает допуск к работе в стране.

"Если потом мы получили какие-то серьезные последствия от того, что человек оказался некомпетентен, и выполнил работу некачественно, то это будет "черная метка" и исключение из реестра. Мы бы хотели этот момент докрутить", - сказал министр.

Он предложил внести такую поправку в законопроект об архитектурной деятельности, который сейчас готовят в Минстрое.

"Законопроект также может повлиять на избрание технологий в строительном процессе. Сейчас строительная организация может прислушаться к мнению архитекторов, а может и нет. А это уже будет закон - норма прямого действия", - добавил Якушев.

Он уточнил, что в законодательство будет возвращено понятие авторского надзора над строительством как составной части контроля. Там будут закреплены случаи, в которых архитектор, создавший концепцию, получит преимущественное, а в некоторых случаях исключительное право на разработку проектной и рабочей документации по объекту.

"Мы хотим формализовать статус архитектора с точки зрения вопроса доступа к этой профессии", - подчеркнул Якушев.

Ранее в октябре замглавы Минстроя Никита Стасишин отметил, что в России пока 90% качественных жилых проектов создают иностранные архитекторы и что эту ситуацию надо менять.