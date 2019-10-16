Минстрой признал, что 90% качественного жилья строят иностранные архитекторы

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В России 90% качественных жилых проектов создают иностранные архитекторы, эту ситуацию надо менять, заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

По его словам, застройщики должны конкурировать именно за счет качества своих проектов. Помочь им может программа "Архитекторы.РФ", считает чиновник.

Она уже запущена, выпускники первого потока, по словам Стасишина "уже востребованы", а на "второй поток было подано больше 3000 заявок".

"Архитекторы.РФ" - это бесплатная лидерская программа профессионального развития для российских архитекторов, проектировщиков, градостроителей, сотрудников муниципалитетов и студентов старших курсов профильных учебных заведений. Ее проводят финансовый институт развития "ДОМ.РФ" и Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка".