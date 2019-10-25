Американцы потратят $2,7 млрд на сладости для Хэллоуина

90% родителей перед праздником постараются напомнить детям об умеренности

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В 2019 году американцы потратят на конфеты для раздачи детям на Хэллоуин $2,7 млрд, подсчитали в Национальной ассоциации кондитеров (NCA). В 2015 году она прогнозировала эти траты на уровне $2,6 млрд, годом ранее они составили чуть больше $2,5 млрд.

На этот праздник 31 октября дети по традиции ходят по соседям и просят угощения. По данным NCA, 90% родителей перед праздником пытаются поговорить с детьми, чтобы они не переедали сладкого. Эту информацию организация разместила на большом билборде на Таймс-сквер в начале октября. В ассоциации подсчитали, что билборд ежедневно будут видеть около 170 000 человек, который рядом работают и около 415 000 туристов.

77% опрошенных американцев сказали, что планируют раздавать детям угощение. 68% респондентов планируют закупить для этого шоколадки, 10% - традиционные ириски с кукурузным сиропом (candy corn), еще 9% назвали жевательные конфеты, мятные леденцы, карамель, леденцы на палочке и конфеты с лакрицей.

85% опрошенных отметили, что предпочитают сладости небольшого размера.

Хэллоуин, Пасха, Рождество и День святого Валентина - праздники, на которые американцы покупают больше всего конфет, отмечают в NCA.