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В Минэнерго заявили о надежности Саудовской Аравии как поставщика нефти

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия и другие участники ОПЕК+ сумели минимизировать эффект от недавних атак дронов на саудовские нефтяные объекты , сейчас ситуация на мировых рынках нефти стабильна, а факторы риска связаны не с атаками на инфраструктуру, а с мировой экономикой и торговлей, считает Минэнерго России.

Оперативное восстановление саудовской добычи "еще раз подчеркнуло профессионализм и надежность крупнейших производителей в отрасли, а также возможность быстро реагировать на неопределенности", говорится в сообщении ведомства. А быстрое возвращение котировок нефти к исходным позициям свидетельствует о "восстановлении уверенности рынка в действиях добычных стран".

В Минэнерго заверили, что Россия продолжает активно сотрудничать с Саудовской Аравией и партнерами по ОПЕК+ ради повышения стабильности и предсказуемости рынка".

Неопределенность на рынке связана с непредсказуемость результатов торговых переговоров США и Китая и с рисками замедления темпов роста мировой экономики, считают в ведомстве.

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии два нефтяных объекта компании Саудовской Аравии подверглись ракетным ударам с дронов на них начались пожары. Это привело к временному сокращению добычи нефти в стране вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

24 октября глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что после этих атак Саудовскую Аравию можно отнести к категории так называемых "хрупких" поставщиков нефти, наряду с Ираном, Венесуэлой, Ливией, Ираком и Нигерией.

Игорь Сечин Роснефть Саудовская Аравия Минэнерго Китай США

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