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ХроникаВторжение Турции в СириюОбновлено 23 октября

Сечин причислил Саудовскую Аравию к "хрупким" поставщикам нефти

Ранее такими считались Иран, Венесуэла, Ливия, Ирак и Нигерия

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - После атак беспилотников на саудовские нефтяные объекты эту страну можно отнести к категории так называемых "хрупких" поставщиков нефти, наряду с Ираном, Венесуэлой, Ливией, Ираком и Нигерией, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он заявил это на XII Евразийском экономическом форуме.

Он предположил, что эту атаку организовали террористы, которых "успешные действия Российской Федерации в Сирии" вытеснили в другие страны, в том числе в Ирак.

"В результате удара по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии было временно заблокировано не менее половины добычи в стране, что дает повод переоценить роль Саудовской Аравии, как безусловно надежного поставщика нефти", - объяснил Сечин.

"Триста миллионов долларов в сутки - стоимость недобытой нефти в Саудовской Аравии в результате нападения дронов. И хотя Саудовская Аравия смогла восстановить добычу достаточно быстро, эта неделя обошлась стране почти в 2 миллиарда долларов", - добавил он.

Для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке он считает необходимым уничтожить "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России) "и не только в Сирии".

В ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии два нефтяных объекта компании Саудовской Аравии подверглись ракетным ударам, на них начались пожары. Это привело к временному сокращению добычи нефти в стране вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран.

Саудовская Аравия Роснефть Игорь Сечин Иран Ирак Сирия ИГ

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