Орешкин предложил Кудрину искать врагов и шпионов в Счетной палате

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Госаппарат тратит огромное количество времени и ресурсов на ненужную отчетность, это одно из препятствий на пути к реализации национальных целей, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. В качестве примера избыточного "бумажного" регулирования он назвал количество справок, которые приходится готовить по требованию Счетной палаты.

Выступая на Форуме стратегического планирования в Санкт-Петербурге, министр вспомнил пример сотрудника британской Ми-6 Кима Филби, который работал на советскую разведку. Тот замечал, что позволяет советским агентам работать в полный рост, поскольку сотрудники контрразведки Ми-6 были заняты написанием никчемных бумажных справок и отчетов.

"Когда мой сотрудник начинал активно вести работу - вербовать агентуру, выявлять резидентов, я заваливал его никому ненужной бумажной рутиной, и его активность очень быстро сводилась на нет. Я горжусь тем, что лично разработал и ввел несколько новых форм отчетов", - процитировал Орешкин.

В ответ на это глава Счетной палаты Алексей Кудрин поинтересовался, значит ли это, что нужно искать врагов в своих рядах.

"Алексей Леонидович, вот здесь могу сказать, что искать их нужно в ваших рядах, например", - ответил Орешкин.

Он отметил, что по каждому нацпроекту каждую неделю сотрудники министерства отправляют Счетной палате отправляют справки, помимо этого приходит еще 5-6 запросов в месяц еще нерегулярных.

"Все это происходит на бумаге, каждый раз происходит зачастую в новой форме, под новым углом. Сотрудники сидят и пишут-пишут-пишут, отправляют. Не только Счетная палата, это и аппарат правительства, и прокуратура, то есть целый ряд ведомств, которые эту отчетность собирают, и закапываемся", - ответил Орешкин.

"Во всех контрольных органах есть такие ("враги" - ИФ)?", - уточнил Кудрин.

"Да. Но у вас есть возможность в Счетной палате найти, кто там является агентом иностранной разведки", - предложил Орешкин.