Поиск

В Польше сообщили о поимке российского шпиона

Его также обвиняют в незаконном хранении оружия и использовании поддельных документов

В Польше сообщили о поимке российского шпиона
Фото: АР/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Агентство внутренней безопасности Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает Радио Польши.

"В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений - в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов", - сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарына.

По его словам, следователи собрали доказательства сотрудничества Петра С. с российской разведкой. Уточняется, что подозреваемый - офицер Агентства национальной безопасности. Он арестован на три месяца.

Польша Россия

Новости по теме

Новости

Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января

Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января

Аргентинцам разрешили покупать не больше $200 в месяц после президентских выборов

Лукашенко заявил, что Минску придется отвечать на размещение танков США в Литве

Лукашенко заявил, что Минску придется отвечать на размещение танков США в Литве

В Калифорнии объявили эвакуацию 200 000 человек из-за пожаров

В Калифорнии объявили эвакуацию 200 000 человек из-за пожаров

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 октября

Экс-премьера Киргизии доставили в суд по обвинению в коррупции

Посол России в США назвал единственное невыполненное предвыборное обещание Трампа

Пилотов американской авиакомпании обвинили в установке камер в туалете самолета

Пилотов американской авиакомпании обвинили в установке камер в туалете самолета

Что произошло за день: воскресенье, 27 октября

Экзит-полы показали лидерство "Левых" и AfD на региональных выборах в ФРГ

Экзит-полы показали лидерство "Левых" и AfD на региональных выборах в ФРГ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');