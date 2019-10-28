Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейка о "Сургутнефтегазе"

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Телеграм-каналы воспользовались именем "Интерфакса" для распространения фейковой новости о покупке "Сургутнефтегазом" доли в "ЛУКОЙЛе".

Спекуляции вокруг якобы имеющего место интереса "Сургутнефтегаза" к доле Вагита Алекперова в "ЛУКОЙЛе" активно вбрасывались через анонимные телеграм-каналы начиная с утра пятницы, 25 октября. Вечером на эту тему появилась новостная строка, имитирующая "молнию" "Интерфакса", в канале MarketTwits ("Сургутнефтегаз" намерена приобрести долю компании "ЛУКОЙЛ". Речь идет в первую очередь о пакете Алекперова - источники ИФ").

Канал MarketTwits периодически нелегально перепечатывает заголовки "Интерфакса", поэтому многие его пользователи, не подписанные на продукты агентства, восприняли фейк как настоящую новость с ленты "Интерфакса", несмотря на стилистические и орфографические ошибки. Вскоре заголовок в телеграм-канале был исправлен и упоминание "Интерфакса" удалено. Однако к тому моменту пользователи канала могли принять инвестиционные решения, основываясь на подделке.

"Появление этого фейкового сообщения показывает риски, с которыми сталкиваются участники рынка при использовании сомнительных способов получения информации "Интерфакса", таких как анонимные телеграм-каналы", - заявил исполнительный директор группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

"Интерфакс" обратится в правоохранительные органы и ЦБ РФ в связи с использованием имени агентства в незаконных целях.

Новости агентства "Интерфакс" доступны профучастникам рынка напрямую, а также через терминалы Bloomberg и Reuters, а частным инвесторам - через торговые системы ведущих брокеров.