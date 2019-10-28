Акции "Сургутнефтегаза" после ралли развернулись вниз на заявлениях главы "ЛУКОЙЛа"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Акции "Сургутнефтегаза" вечером в понедельник развернулись вниз и откатились более чем на 6% после того, как глава нефтяной компании (НК) "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов развеял слухи о возможной покупке "Сургутнефтегазом" пакета его НК.

На Московской бирже обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" к 18:15 по Москве подешевели до 43,88 рубля (-5,8%), объем торгов превысил 11,985 млрд рублей; "префы" откатились до 37,37 рубля (-5,2%) при объеме торгов 2,866 млрд рублей.

"Ни у меня, ни у других менеджеров компании намерений продавать свой пакет акций "ЛУКОЙЛа" нет", - заявил глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможной покупке "Сургутнефтегазом" пакета акций возглавляемой им компании.

Он подчеркнул, что считает акции своей компании "самым эффективным вложением средств". "У "ЛУКОЙЛа" долгосрочные планы, наша стратегия нацелена на постоянный рост акционерной стоимости", - добавил Алекперов.

На вопрос, поступали ли предложения о продаже акций за последние недели, Алекперов ответил: "Нет, не поступали".

Ралли обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" началось на прошлой неделе в среду, 23 октября, за три дня в отсутствие новостей бумаги взлетели почти на 30% и продолжили рост в понедельник утром - бумаги достигали уровня 48,91 рубля (+5%) - максимума с мая 2006 года, когда был зафиксирован исторический пик - 50,469 рубля за штуку.

Спекуляции вокруг якобы имеющего место интереса "Сургутнефтегаза" к доле Вагита Алекперова в "ЛУКОЙЛе" активно вбрасывались через анонимные телеграм-каналы начиная с утра пятницы, 25 октября. При этом каналы использовали имя "Интерфакса" для распространения этой фейковой новости. Вечером того же дня на эту тему появилась новостная строка, имитирующая "молнию" "Интерфакса", в канале MarketTwits ("Сургутнефтегаз" намерена приобрести долю компании "ЛУКОЙЛ". Речь идет в первую очередь о пакете Алекперова - источники ИФ").