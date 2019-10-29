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Mediascope еще на три года избрали единым телеизмерителем в России

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Компанию Mediascope, основным владельцем которой является ВЦИОМ, еще на три года избрали единым телеизмерителем, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, вещатели довольны ее работой.

Такое решение приняла комиссия по телеизмерениям, в которую входят представители Роскомнадзора и руководители крупнейших вещательных холдингов и профессиональных объединений медиаотрасли. На место единого телеизмерителя претендовали четыре компании - Mediascope, АО "Медиа Хилс", ООО "Ромир Панель" и ООО "Агентство 2.

По закону 2017 года единый медиаизмеритель изучает аудиторию телеканалов и поставляет данные, на основании которых принимаются решения о размещении рекламы. Он обязан ежегодно делать отчет о проведенных исследований и гарантировать открытость, прозрачность и достоверность своих данных.

В 2016 году единым телеизмерителем была выбрана компания TNS Gallup Media (TNS Russia), позднее переименованная в Mediascope. Тогда состав участников конкурса был тот же, что и в этом году.

Mediascope Роскомнадзор Александр Жаров Ромир Панель Медиа Хилс

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