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Последняя пресс-конференция Путина охватила больше телезрителей, чем в 2018 году

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Большую пресс-конференцию президента 19 декабря посмотрели в среднем 6 000 239 россиян, охват аудитории составил 15 921 300 человек (кто хотя бы ненадолго включал трансляцию), доля аудитории составила 50,1%, сообщил телеизмеритель Mediascope.

В 2018 году охват аудитории пресс-конференции составил 15 011 600 человек (охват 21,5%). За предшествующие пять лет охват 23,3% отмечали в 2014 и 2015 годах, это максимальный показатель.

19 декабря доли "Первого канала" и "России 1" составили по 16,8% (рейтинг 3%), на третьем месте был канал НТВ с 11,3% (рейтинг 2%), на четвертом и пятом местах - "Россия 24" и "МИР", соответственно, 3,6% (0,6%) и 1,6% (рейтинг 0,3%).

При оценке аудитории Mediascopе с августа 2019 года учитывает не только домашний телепросмотр, но просмотр на дачах.

Доля аудитории - среднее количество смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей аудитории, рейтинг - среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Охват аудитории - количество смотревших телепрограмму минимум 1 минуту, выраженное в количестве человек или процентах от населения с учетом выбранной целевой аудитории.

Пресс-конференция Владимира Путина 19 декабря продолжалась 4 часа 18 минут, за это время он ответил на 71 вопрос.

Первый канал Россия 1 НТВ МИР Россия 24 Mediascope Владимир Путин

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