Поиск

Движение поездов между Петербургом и Хельсинки полностью восстановлено

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Железнодорожное сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом полностью восстановлено, сообщил финский оператор электропоездов "Аллегро", госкомпания VR. Движение прерывалось из-за обрыва электропроводов между Луумяки и Вайниккалой.

Из-за сбоя скоростные поезда "Аллегро" ходили с большим опозданием, а поезд Москва-Хельсинки "Лев Толстой" был отменен.

Между Вайниккалой и Лаппееранты пассажиров возили автобусами в обоих направлениях.

РЖД VR Финляндия Хельсинки Петербург

Новости

"Сафмар" купила 27,2% "Кузбасской топливной компании"

МГТС запустит сеть электрозаправок для транспорта

МГТС запустит сеть электрозаправок для транспорта

Правительство может приравнять самозанятых к субъектам МСП при закупках госкомпаний

Орешкин назвал "очень плачевной" ситуацию в ВТО

Глава Минобороны Турции опроверг планы Анкары приобрести российские Су-35

Глава Минобороны Турции опроверг планы Анкары приобрести российские Су-35

Орешкин заявил, что годовая инфляция в РФ уйдет ниже 3% в январе

"Л'Этуаль" собрался купить сеть магазинов "Подружка"

"Л’Этуаль" собрался купить сеть магазинов "Подружка"

Индекс МосБиржи обновил максимум на закрытие торгов

Операторы связи попросили у государства денег на исполнение "закона Яровой"

С Rambler взыскали 1,4 млн руб. за пиратское размещение фрагментов футбольных матчей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');