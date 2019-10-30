Движение поездов между Петербургом и Хельсинки полностью восстановлено

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Железнодорожное сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом полностью восстановлено, сообщил финский оператор электропоездов "Аллегро", госкомпания VR. Движение прерывалось из-за обрыва электропроводов между Луумяки и Вайниккалой.

Из-за сбоя скоростные поезда "Аллегро" ходили с большим опозданием, а поезд Москва-Хельсинки "Лев Толстой" был отменен.

Между Вайниккалой и Лаппееранты пассажиров возили автобусами в обоих направлениях.