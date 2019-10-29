Прервано железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки

Архивное фото Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Финляндии из-за повреждения линии электропередачи прекратилось электроснабжение участка железной дороги от Луумяки до Вайниккала, и из-за этого задержался скоростной поезд "Аллегро" (Allegro) сообщением Хельсинки-Петербург, сообщила пресс-служба "Октябрьской железной дороги".

Пока ожидается, что он опоздает больше чем на час.

По той же причине задержано отправление поезда №783 из Петербурга в Хельсинки.

По данным финского оператора "Аллегро" VR, на территории Финляндии встали два "Аллегро" - №781 (Петербург-Хельсинки) и №782 (Хельсинки-Петербург). Пресс-служба компании сообщила, что пассажиров начали пересаживать на автобусы.

Поезд №32 "Лев Толстой" (Москва-Хельсинки) также остановлен на станции Вайниккала, пассажиры поезда перевозятся автобусом из Вайниккалы в Лаппеенранту.