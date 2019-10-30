Губернатор Колымы отметил продолжение миграционной убыли населения

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Магаданской области в 2019 году сохраняется миграционная убыль населения, заявил губернатор Сергей Носов. В 2018 году миграционный отток составил 2700 человек, добавил он. Эти данные он привел на совещании у вице-премьера-полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

"Анализ показал, что 16 тысяч рабочих мест, а это четверть всех рабочих мест в нашей области, - это вахтовики, сезонные рабочие и иностранцы, которые работают по патенту или разрешению на работу", - отметил губернатор.

По его словам, Колыма, "несмотря на впечатляющий рост экономики, не становится центром притяжения для людей".

54% отъезжающих из региона составляют трудоспособные граждане, 33% - лица, старше трудоспособного возраста и 13% - дети до 15 лет.

Носов отметил и качественное изменение населения: "Уезжают из области граждане России, а приезжают в основном, жители Средней Азии". Он добавил, что это касается в том числе постоянно действующих предприятий. Это, в том числе, на производства, которые работают в постоянном режиме, - фабрики, постоянно действующие производства", - подчеркнул глава региона.

Последние семь лет в регионе сохраняется отрицательное сальдо миграции с регионами России и положительное со странами СНГ (мигрантов из СНГ - +2878 человек, убыль в регионы России - 9073 человека).

"На примере 3 крупных предприятий видно, что в горной отрасли численность граждан, привлеченных из других субъектов Федерации, превышает численность работающих граждан, постоянно проживающих на территории Магаданской области", - добавил губернатор.

Стимулировать увеличение численности населения администрация региона планирует за счет создания более 5000 новых рабочих мест до 2030 года за счет значимых инвестпроектов. Носов предложил поменять правила для инвесторов, чтобы они не нанимали на эти места вахтовиков, и создать условия для закрепления населения.

По словам Трутнева, при реализации крупных проектов в Магаданской области инвесторы должны не завозить туда массово мигрантов, а подбирать кадры среди местного населения и способствовать закреплению жителей в регионе.

Полпред отметил, что был удивлен данными о том, что 70% "плоских тарифов", установленных авиакомпанией на год, покупают на перевозку людей вахтовым методом. Он отметил, что не знал этого и это ему не нравится. "Мы плоские тарифы разработали для того, чтобы люди могли летать на континент, лечиться, если необходимо, с родственниками встречаться, а не для того, чтобы возить вахту", - сказал он.

Если предприятия не будут стремиться локализовать рабочий персонал, чиновники могут запретить плоские тарифы для перевозки вахтовиков, "пусть предприятие платит за это самостоятельно", добавил Трутнев.