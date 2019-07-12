Голикова потребовала остановить затянувшееся сокращение населения Заполярья

Смертность в регионе растет, рождаемость падает, молодежь уезжает

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Мурманской области с 2015 года продолжается сокращение населения: растет смертность, падает рождаемость, а молодежь перебирается южнее. Вице-премьер Татьяна Голикова потребовала принять меры, чтобы это остановить. Это заявление она сделала на совещании по нацпроектам в сфере здравоохранения и демографии.

По словам вице-премьера, в Заполярье с 2012 года растет смертность. В связи с этим она призвала принять меры по сокращению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

С 2015 года в области смертность начала превышать рождаемость. В последние два года снижалась рождаемость на тысячу детей. По данным Росстата за последние четыре месяца Мурманская область по рождаемости заняла предпоследнее место среди регионов России, отметила Голикова.

Вице-премьер напомнила, что в регионе есть пособия для семей с детьми, она рекомендовала, насколько эти меры поддержки эффективны и не нужно ли что-то еще добавить.

В 2012 году во время завершения нацпроекта "Здоровье" в Мурманской области был зафиксирован естественный прирост населения - 378 человек, "рост рождаемости приближался к 3%, смертность снижалась по 2% в год", отметила Голикова.