Мэрия выставила на продажу три усадьбы на Пречистенке и Малой Дмитровке

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В Москве на аукционы выставили три исторических усадьбы на Пречистенке и Малой Дмитровке общей площадью более 2000 квадратных метров, сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Два здания на Пречистенке 1916 года постройки выставили на торги единым лотом. В департаменте отметили, что это объекты культурного наследия.

Дореволюционное здание на Малой Дмитровке было когда-то домом для нескольких дворянских семей, в частности, там жил декабрист Михаил Орлов и гостил Александр Пушкин.

Третий лот - двухэтажное здание 1929 года на Стромынке, его планируют передать под офисы.

Начальная цена лотов - от 40 млн рублей до 143 млн рублей. Победителям торгов предстоит соблюдать все охранные обязательства.

В департаменте пообещали провести для потенциальных участников торгов роуд-шоу "Вторая жизнь исторических особняков".