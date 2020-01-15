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ХроникаПослание президентаОбновлено в 12:34

Басманную полицейскую часть предложили в аренду по ставке рубль за метр

Победителю конкурса сначала придется реставрировать здание

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Москве на торги выставлено право арендовать бывшую Басманную полицейскую часть по льготной ставке "рубль за метр", сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике. Это здание по адресу Новая Басманная, 29, оно является объектом культурного наследия федерального значения.

Арендовать будет можно помещения с цокольного по четвертый этажи. При этом победитель торгов будет должен в течение пяти лет отреставрировать здание. После этого он сможет перейти на льготную ставку аренды, объяснил глава департамента Геннадий Дегтев. Он отметил, что здание находится в плохом состоянии.

Начальная цена годовой аренды здания - 44,8 млн рублей.

Полицейская часть была построена в 1782 году. Сначала в ней было три этажа, . В 1930-х годах у здания демонтировали каланчу и надстроили еще двумя этажами.

Басманная полицейская часть Москва Геннадий Дегтев

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