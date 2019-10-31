Структура Дмитрия Зимина стала основным владельцем BelkaCar

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Основным акционером каршерингового сервиса BelkaCar стала Coneplace Limited - дочерняя компания BMT Private Equity Limited, сообщила пресс-служба сервиса. Она полностью выкупила долю Winterberg Group (ранее Bryanston Group), докупила акции и стала мажоритарием проекта.

BMT Private Equity Limited связана с группой компаний, созданных основателем "Вымпелкома" Дмитрием Зиминым.

Winterberg Group инвестировала в BelkaCar на этапе запуска проекта в 2017 году, выступив лид-инвестором раунда на сумму более 2 млн евро. BMT также участвовала в запуске компании, но была миноритарным акционером.

Смену основного акционера BelkaCar связала с "усилением конкуренции на московском рынке и начавшейся консолидацией, а также окончанием инвестиционного цикла Winterberg Group", говорится в релизе.

Сумма сделки и долевое участие акционеров не раскрываются.

BelkaCar стал пятым оператором каршеринга в России. Компания была создана в 2016 году. Сейчас в ее парке около 4300 машин, она работает в Москве и Сочи.