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Контролирующий акционер поможет BelkaCar сохранить бизнес

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Сервис BelkaCar получит от контролирующего акционера - BMT Private Equity Limited - финансирование, которое направит на поддержание операционной деятельности и исполнение обязательств в 2021 году, говорится в бухгалтерском отчете АО "Каршеринг" (работает под брендом BelkaCar).

В начале 2021 года BMT уже предоставила компании заем на 2,9 млн евро по ставке 4% годовых, говорится в документе.

BelkaCar работает в России с конца 2016 года, сейчас сервис присутствует в Москве, Сочи, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

В 2020 году выручка каршеринга BelkaCar выросла на 7% в годовом измерении и составила 2,4 млрд рублей (без НДС). В сервисе зарегистрировано почти 1,5 млн человек, количество поездок на машинах BelkaCar достигло 25 млн. В парке компании больше 5000 автомобилей.

Компания планирует увеличить парк до 6500 машин, а также продолжить экспансию в Краснодарском крае и в целом в стране.

При этом бухгалтерском отчете АО "Каршеринг" говорится, что выручка компании в 2020 году выросла на 4,6% - до 1,99 млрд рублей. Чистый убыток при этом вырос до 1,84 млрд рублей с 1,38 млрд рублей в 2019 году.

В 2020 году фонд BMT уже предоставлял BelkaCar дополнительное финансирование, которое было направлено на развитие бизнеса (запуск в новых городах и обновление 25% парка автомобилей), говорили ранее в пресс-службе компании. Средства предоставлялись в рамках обязательства о поддержке развития компании в 2020-2021 годах.

В бухотчете за 2019 год говорилось, что суммарное финансирование от BMT на 2020-2021 годы должно было составить 35 млн евро.

BMT Private Equity Limited стала основным акционером BelkaCar в октябре 2019 года - через дочернюю компанию Coneplace Limited. BMT связана с группой компаний, созданных основателем "Вымпелкома" Дмитрием Зиминым.

В пояснении к бухотчету АО "Каршеринг" говорится, что в сентябре 2020 года произошла смена единственного акционера компании - им стала кипрская Loryberg Holdings Limited. Это холдинговая компания, через которую все акционеры, включая BMT, являются владельцами BelkaCar, уточнили в пресс-службе каршерингового сервиса.

BMT BelkaCar АО Каршеринг Москва Сочи Геленджик Анапа Новороссийск Дмитрий Зимин

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