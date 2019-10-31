Поиск

X5 начала выдавать заказы с AliExpress в своих магазинах

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Магазины, входящие в X5 Retail Group, приступили к выдаче трансграничных заказов, оформленных через AliExpress.

Сейчас к выдаче заказов подключено 5,7 тыс. магазинов "Пятерочка" в девяти регионах России, говорится в материалах X5. В будущем проект распрстранят и на сеть "Перекресток", сказали "Интерфаксу" в пресс-службе X5.

В пресс-релизе AliExpress указано, что количество точек выдачи заказов за счет партнерства превысит 10 тыс., включая постаматы DPD и PickPoint.

ЭкономикаAlibaba и ее российские партнеры создадут еще одно, финансовое СПЧитать подробнее

Чтобы получить покупку в постамате, при оформлении заказа необходимо отметить ближайшую точку выдачи. Заказы хранятся в специальных сейфах у кассиров.

В AliExpress Россия также отметили, что сейчас доля заказов стоимостью выше 330 рублей достигла 30% от их общего количества.

AliExpress Россия - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, ПАО "Мегафон" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года. Сейчас доли в AliExpress Russia распределяются следующим образом: у Alibaba Group - 55,7%, у "Мегафона" - 24,3%, у Mail.ru Group - 15%, у РФПИ - 5%. После реализации опциона РФПИ может нарастить долю в СП до 12,9%, выкупив 7,9% у Alibaba Group. В будущем РФПИ может заключить опционное соглашение на покупку

X5 объединяет сети магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Ежедневно в магазинах Х5 уже выдается около 20 тыс. посылок, с начала года в магазинах X5 выдано 2 млн заказов.

Акционерами Х5 являются CTF Holdings S.A.(структура "Альфа-групп") - 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) - 11,43%, директора X5 - 0,07%. На казначейские акции приходится 0,02%, free float составляет 40,62%.

X5 Retail Group AliExpress

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" начал закрывать доступ в VIP-залы пассажирам бизнес-класса

Минтранс предложил выделить авиакомпаниям 23 млрд рублей субсидий до конца года

В Гонконге началась рецессия

В Гонконге началась рецессия

ОКБ и "Интерфакс" разработали систему оценки кредитных рисков малого и среднего бизнеса

Peugeot и Fiat Chrysler договорились о слиянии

Нефть подорожала из-за остановки работы трубопровода в США

Путин пообещал настойчиво работать над улучшением бизнес-климата в России

Путин пообещал настойчиво работать над улучшением бизнес-климата в России

Новая нефтегазовая провинция может появиться на севере России

"Газпром" получил последнее разрешение на "Северный поток 2"

"Газпром" получил последнее разрешение на "Северный поток 2"

Генпрокуратура предложила Титову внести поправки в УПК ради бизнесменов из его "списка"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');