X5 начала выдавать заказы с AliExpress в своих магазинах

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Магазины, входящие в X5 Retail Group, приступили к выдаче трансграничных заказов, оформленных через AliExpress.

Сейчас к выдаче заказов подключено 5,7 тыс. магазинов "Пятерочка" в девяти регионах России, говорится в материалах X5. В будущем проект распрстранят и на сеть "Перекресток", сказали "Интерфаксу" в пресс-службе X5.

В пресс-релизе AliExpress указано, что количество точек выдачи заказов за счет партнерства превысит 10 тыс., включая постаматы DPD и PickPoint.

Чтобы получить покупку в постамате, при оформлении заказа необходимо отметить ближайшую точку выдачи. Заказы хранятся в специальных сейфах у кассиров.

В AliExpress Россия также отметили, что сейчас доля заказов стоимостью выше 330 рублей достигла 30% от их общего количества.

AliExpress Россия - совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, ПАО "Мегафон" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года. Сейчас доли в AliExpress Russia распределяются следующим образом: у Alibaba Group - 55,7%, у "Мегафона" - 24,3%, у Mail.ru Group - 15%, у РФПИ - 5%. После реализации опциона РФПИ может нарастить долю в СП до 12,9%, выкупив 7,9% у Alibaba Group. В будущем РФПИ может заключить опционное соглашение на покупку

X5 объединяет сети магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель". Ежедневно в магазинах Х5 уже выдается около 20 тыс. посылок, с начала года в магазинах X5 выдано 2 млн заказов.

Акционерами Х5 являются CTF Holdings S.A.(структура "Альфа-групп") - 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) - 11,43%, директора X5 - 0,07%. На казначейские акции приходится 0,02%, free float составляет 40,62%.