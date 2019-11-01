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Прибыль и выручка Alibaba во II финквартале превзошли прогнозы

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd отчитался о росте прибыли и выручки во втором финансовом квартале, причем оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе Alibaba, чистая прибыль за три месяца, завершившихся 30 сентября, составила 72,5 млрд юаней ($10,1 млрд), или 27,51 юаня в расчете на акцию, по сравнению с 20 млрд юаней, или 7,62 юаня на акцию, за аналогичный период годом ранее.

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Прибыль без учета разовых факторов повысилась до 13,10 юаня на акцию с 9,60 юаня на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне 10,75 юаня на акцию.

Квартальная выручка Alibaba подскочила на 40%, до 119 млрд юаней с 85,1 млрд юаней при консенсус-прогнозе аналитиков на уровне 117 млрд юаней.

Выручка ключевого бизнеса в сфере электронной коммерции также выросла - на 40%, до 101,2 млрд юаней, в сфере "облачных" технологий - на 64%, до 9,3 млрд юаней.

Годовая аудитория пользователей розничных сервисов Alibaba в Китае увеличилась за квартал на 19 млн человек, до 693 млн пользователей. Число пользователей в Китае, проявляющих активность не реже раза в месяц и получающих доступ к сервисам с мобильных устройств, выросло на 30 млн и достигло 785 млн человек.

Акции Alibaba в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке в пятницу теряют в цене 0,5%. С начала года капитализация компании подскочила на 28,9%, до $462,5 млрд.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

Alibaba

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