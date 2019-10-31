Бюджет не получил 370 млн руб. из-за продажи участков "НОВАТЭКу" и "Газпром нефти" по низким ценам

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Бюджет РФ недополучил почти 369,9 млн рублей по итогам конкурсов и аукционов Роснедр из-за того, что стартовые платежи на несколько участков, которые приобрели "НОВАТЭК" и "Газпром нефть" не соответствовали порядку их расчета, следует из материалов Счетной палаты РФ.

В частности, при объявлении аукциона 25 сентября 2018 года на Южно-Обский участок в Карском море (его впоследствии приобрела "Газпром нефть"- ИФ), расчет стартовой цены был занижен на 4,8 млн рублей. "При расчете (стартовой цены-ИФ) за основу взяты средние ставки НДПИ по углеводородному сырью за период декабрь 2017 года - май 2018 года, сравнение которых со средними ставками за период март - август 2018 года показало занижение расчета на 4,852 млн рублей", - отмечают в Счетной палате.

Счетная палата обнаружила подобные нарушения по участкам недр федерального значения, включающих Штормовое, Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское и Гыданнское месторождения в ЯНАО - лицензии на эти участки получили дочерние компании "НОВАТЭКа", а также на часть Приобского нефтяного месторождения в ХМАО.

"В данных случаях с момента расчета Роснедрами стартового размера разового платежа до даты объявления аукциона прошло более одного месяца, в результате стоимость единицы добытого полезного ископаемого, используемая при расчете, изменилась, что повлекло занижение стартовых размеров разовых платежей на 466 млн рублей. В результате в федеральный бюджет не поступило 369,9 млн рублей (оценочно по пяти участкам недр)", - подчеркивает Счетная палата.