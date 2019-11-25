"НОВАТЭК" не получит поддержку из бюджета в 2020 году

Компании нужно 124 млрд рублей на строительство терминала для "Арктик СПГ-2"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ни один проект производителя газа "НОВАТЭК" не получит поддержки из бюджета в 2020 году, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства, пишет газета "Коммерсантъ". Только в бюджете-2022 предусмотрено выделение компании 41 млрд рублей.

По данным газеты, "НОВАТЭКу" нужно около 124 млрд рублей для создания федеральной инфраструктуры терминала "Утренний" в Обской губе для проекта по сжижению газа "Арктик СПГ-2" и перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманске.

Основной владелец компании Леонид Михельсон в ноябре снова обратился к Владимиру Путину. Как сообщили изданию информированные источники, он попросил выделит из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд рублей на строительство терминала "Утренний". В письме он указал, что без господдержки компания не сможет реализовать проект "Арктик СПГ-2" в установленные сроки — 2023–2025 годы. Деньги нужны "НОВАТЭКу" для обеспечения большей части грузооборота по Северному морскому пути, который, согласно указу президента, должен вырасти до 80 млн тонн в год к 2024 году.

В начале ноября Михельсон просил у Путина 20 млрд рублей на строительство терминала по перевалке СПГ на Камчатке. Также не получил 0,9 млрд рублей господдержки аналогичные терминал в Мурманске общей стоимостью 70 млрд рублей. Газета отмечает, что оба терминала не включили в нацпроект "Комплексный план магистральной инфраструктуры" (КПМИ).

"Арктик СПГ-2" стоимостью $21,3 млрд и мощностью 19,8 млн тонн в год должен стать крупнейшим СПГ-заводом в России. Пресс-секретарь премьер-министра сообщил изданию, что вопрос о выделении господдержки на проект прорабатывается.

В июле Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении средств "НОВАТЭКу", однако в проекте бюджета их не заложили.

Бюджетная комиссия во главе с премьером при составлении проекта бюджета на 2020-2022 годы решила перенести вопрос о господдержке строительства терминала "Утренний" на 2021 год при формировании бюджета 2021-2023, сообщили изданию в Минфине. На терминал на Камчатке бюджетные средства пока не предусмотрены, поскольку он не включен ни в какие госпрограммы. Его могут включить федеральный проект "Морские порты России". Терминал в Мурманске включен в "Морские порты России", вопрос выделения средств прорабатывается, добавил представитель министерства.

Бюджет должен также профинансировать расширение подходного канала в Обской губе, напоминает "Коммерсантъ". "НОВАТЭК" договорился с властями ЯНАО, что компания получит инвестиционный вычет из налога на прибыль на 40 млрд рублей, и эти средства пойдут на канал. Эти 40 млрд рублей уже перечислены на спецсчет в "Росатоме", но госкорпорация подготовит проектно-сметную документацию на расширение канала только во второй половине 2020 года, говорится в письме президенту Путину.

В "Росатоме" подтвердили, что получили эти 40 млрд рублей, и пообещали подготовить проектно-сметные документы для расширения канала в установленные сроки. В конце 2018 года Михельсон предлагал ускорить инвестирование в реконструкцию подходного канала в акватории Обской губы Карского моря - 8,3 млрд рублей, поскольку "НОВАТЭКу" необходимо расширение к 2022 году, а не 2023 году.

Сообщалось, что на строительство терминала" Утренний" и реконструкцию подходного канала в Обской губе нужны 152,7 млрд рублей, из них примерно 112 млрд рублей - расходы на объекты федеральной собственности.