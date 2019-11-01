В России после праздников начнут продавать альтернативное мясо из США

Котлеты Beyond Burger будут стоить дороже 3000 рублей за килограмм

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В России 5 ноября в рознице появится растительное мясо производства американской компании Beyond Meat. Продавать его начнут в 29 московских магазинах "Азбука вкуса", пишут "Ведомости" со ссылкой на ритейлера и на эксклюзивного дистрибутора Beyond Meat - "Алианта Групп".

Упаковка с двумя котлетами Beyond Burger общей массой 227 граммов будет стоить 750 рублей, сообщил представитель "Азбуки". Таким образом, килограмм вегетарианского мяса будет дороже 3000 рублей. В месяц сеть планирует продавать около 1000 упаковок.

Обычное мясо из США находится под антисанкциями.

Beyond Meat была создана в 2009 году Итаном Брауном. Среди инвесторов компании - основатель Microsoft Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо, экс-гендиректор McDonald"s Дон Томпсон. В 2019 году компания провела IPO и привлекла $240 млн.

Альтернативное мясо компания производит из горохового белка, воды, рапсового масла. Как сообщал Bloomberg, недавно в Beyond Meat использовать также муку из сверчков, отходы от какао-бобов и коноплю.

Представитель "Алианта Групп" сказал, что дистрибутор собирается сотрудничать и с другими ритейлерами, а также запустить на рынок другую продукцию - сосиски Beyond Sausage и фарша Beyond Beef.

Представитель "Ленты" подтвердил, что обсуждает с дистрибутором возможность поставок Beyond Meat. В X5 Retail Group заявили о планах начать продавать растительное мясо, но не уточнили, какого бренда. Представитель Х5 отметил рост спроса на альтернативное мясо в связи с популярностью вегетарианства и веганства.

"Алианта групп" продает в России 5 тонн "мяса" и прогнозирует увеличение продаж за год до 15-20 тонн в месяц, если активизируется сотрудничество с ритейлом.

С сентября 2019 года Beyond Burger закупают сети ресторанов TGI Friday"s, ресторанный холдинг White Rabbit Family, кафе "Теремок".

В меню TGI Friday"s два вида бургеров с растительным мясом, они стоят 499 и 599 рублей. Это не самые дорогие бургеры в сети, отметил старший вице-президент "Росинтер ресторантс" Эрнесто Гонсалес. По его словам, на альтернативные бургеры приходится уже 5% продаж бургеров, что хорошо для нового продукта.

В меню "Теремка" блин с растительной котлетой или такая же котлета с гарниром стоят по 399 рублей, такие же котлеты с мясом стоят по 250 рублей, их предлагают десять заведений. Как сказал основатель сети Михаил Гончаров, продажи Beyond Burger составляют от 5 до 15 блюд в день, и это превзошло ожидания компании.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев назвал потребителем растительного мяса поколение Z (людей, родившихся после 1995 года), веганов и вегетарианцев. По его словам, таких в России немного. До недавнего времени для них в стране были только соевые аналоги мяса.

Альтернативное мясо не заменит продукции животноводства из-за иной композиции аминокислот, типов жиров, а также разного содержания витаминов и минеральных веществ, сказал "Ведомостям" аналитик группы "Черкизово" Андрей Дальнов.