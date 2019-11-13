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Burger King начал продавать бургер из растительного мяса в Европе

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King начала продажу бургера с котлетой из растительного мяса на более чем 20 европейских рынках. Бургер будет называться Rebel Whopper.

Поставщиком растительных заменителей мяса для нового бургера является нидерландская компания The Vegetarian Butcher. Он поступил в продажу более чем в 2,4 тыс. ресторанов в странах Европы.

В США Burger King сотрудничает с компанией Impossible Foods, однако бургер из растительных заменителей мяса, который пользуется популярностью у американских потребителей, не был допущен к продаже на территории Европейского союза, поскольку в нем содержатся генетически модифицированные ингредиенты. По правилам ЕС перед продажей такая продукция должна проходить проверку.

The Vegetarian Butcher была основана в 2007 году. В отличие от Impossible, которая специализируется на растительном мясе для бургеров, нидерландская компания также производит продукты из растительных заменителей куриного мяса, вегетарианские сосиски и ряд другой продукции. В конце 2018 года компанию купил англо-голландской концерн Unilever.

Burger King

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