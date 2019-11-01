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РусГидро решило привлечь кредитную линию в 30 млрд рублей

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Публичное акционерное общество "РусГидро" объявило прием заявок на предоставление возобновляемой кредитной линии в размере 30 млрд рублей сроком до 15 лет, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.

Прием заявок будет осуществляться до 18 ноября. Подвести итоги закупки "РусГидро" планирует в январе 2020.

Максимальная стоимость договора для компании должна составить 47,25 млрд рублей. Кредитная линия должна быть открыта без обеспечения, говорится в материалах.

В целях кредитования "РусГидро" указывает финансирование текущей деятельности, рефинансирование полученных ранее кредитов, финансирование инвестиционной программы, предоставление займов компаниям, входящим в группу "РусГидро".

Общий долг группы "РусГидро" на конец июля 2019 года составил 222,2 млрд рублей, говорится в презентации компании. Отношение чистого долга к EBITDA равнялось 1,4.

ПАО "РусГидро" объединяет 70 гидроэлектростанций в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,7 ГВт.

Основной акционер компании - Росимущество (61,2%). Долей в 13,1% владеет ВТБ , еще 5,9% принадлежит ООО "Авитранс".

РусГидро

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