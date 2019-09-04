РусГидро обсуждает изменение стоимости строительства первого этапа линии Певек-Билибино

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) обсуждает изменение стоимости строительства первого этапа линии электропередачи Певек-Билибино, сказал гендиректор "РусГидро" Николай Шульгинов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Там есть сложности, связанные с выбором подрядчиков. Уже два конкурса прошло, пока подрядчики не обнаружились. Сейчас идёт обсуждение возможного внесения изменений в части стоимости, для того чтобы выйти на какого-то адекватного подрядчика. Пока не начаты (работы), деньги получены. Идёт процесс выбора подрядчика", - сказал Шульгинов.

"По второй (линии - ИФ) идёт проектирование. Кто будет строить и за какие деньги, мы пока не знаем", - добавил он.

Новые линии электропередачи на Чукотке нужны для замещения выбывающих мощностей Билибинской АЭС и существующей ВЛ 110 кВ Чаунская ТЭЦ - Билибинская АЭС. По новой сети будет передаваться в Билибино мощность плавучей атомной теплоэлектростанции. Кроме того, проект обеспечит энергоснабжение потребителей Чаун-Билибинского энергоузла и Баимской горнорудной зоны.

Изначально предполагалось, что работы по первому этапу строительства ЛЭП будут завершены в 2021 году. Однако в презентации "РусГидро" к заседанию весенней правительственной комиссии по вопросам развития энергетики отмечалось, что срок окончания работ по первому этапу сдвигается на 2022 г.

Это связано с тем, что по состоянию на конец мая возможность участия в строительстве проекта не была подтверждена ни одной из подрядных организаций. Соответствующе решение о переносе срока ввода объекта, согласно материалам компании, было принято на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака в конце марта.

Весной же правительство постановило выделить "РусГидро" 13 млрд руб. на первый этап проекта, из которых три - из резервного фонда. Компания получила из этой суммы 7 млрд руб. в этом году.

Чукотка входит в число регионов Дальнего Востока, снижение тарифов которым до среднероссийского уровня оплачивается за счет надбавки для энергопотребителей ценовых зон. В 2019 г. на Чукотку приходится 4,8 млрд руб. из общей надбавки в 32,1 млрд руб.