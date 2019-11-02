"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск к "Газпрому"

Офис "Нафтогаза" в Киеве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направила в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против "Газпрома", сообщил в субботу исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Отправили в Стокгольмский арбитраж "Заявление о защите и встречные исковые требования", написал он в фейсбуке, поскольку, по его словам "Газпром, по сути, хочет пересмотреть решение предыдущего Стокгольмского арбитража по транзитному контракту".

Витренко отметил, что после того, как по графику "Газпром" подал "Заявление об исковых требованиях" 14 июля 2019 года "наступила наша очередь подать "Заявление о защите и встречные исковые требования".

"Количество страниц только основного текста нашего Заявления превышает 500 страниц, - написал он. - К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений".

"Более подробно о наших исковых требованиях, а также о том, почему требования Газпрома являются необоснованными, я напишу чуть позже", - заметил Витренко.

По его словам, "Нафтогаз" рассчитывает, что решение "по новому арбитражу" будут принято в 2021 году.

Витренко напомнил, что "Нафтогаз" требует через арбитраж "компенсировать ущерб, нанесенный действиями Газпрома", а "финансовый эффект - более 12 миллиардов долларов".

Ранее "Нафтогаз" обнародовал оригиналы решения Стокгольмского арбитража по контрактам с "Газпромом". При этом некоторые части решений арбитража остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности по контрактам между "Нафтогазом" и "Газпромом" от 2009 года.