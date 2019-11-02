Поиск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск к "Газпрому"

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск к "Газпрому"
Офис "Нафтогаза" в Киеве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направила в Стокгольмский арбитраж новые исковые требования против "Газпрома", сообщил в субботу исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Отправили в Стокгольмский арбитраж "Заявление о защите и встречные исковые требования", написал он в фейсбуке, поскольку, по его словам "Газпром, по сути, хочет пересмотреть решение предыдущего Стокгольмского арбитража по транзитному контракту".

Витренко отметил, что после того, как по графику "Газпром" подал "Заявление об исковых требованиях" 14 июля 2019 года "наступила наша очередь подать "Заявление о защите и встречные исковые требования".

ЭкономикаВерховная Рада приняла в целом законопроект об отделении оператора ГТС от "Нафтогаза"Читать подробнее

"Количество страниц только основного текста нашего Заявления превышает 500 страниц, - написал он. - К нему прилагаются 3 отчета международных экспертов, которые были специально для этого разработаны. Также прилагаются показания свидетелей и куча других приложений".

"Более подробно о наших исковых требованиях, а также о том, почему требования Газпрома являются необоснованными, я напишу чуть позже", - заметил Витренко.

По его словам, "Нафтогаз" рассчитывает, что решение "по новому арбитражу" будут принято в 2021 году.

Витренко напомнил, что "Нафтогаз" требует через арбитраж "компенсировать ущерб, нанесенный действиями Газпрома", а "финансовый эффект - более 12 миллиардов долларов".

Ранее "Нафтогаз" обнародовал оригиналы решения Стокгольмского арбитража по контрактам с "Газпромом". При этом некоторые части решений арбитража остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности по контрактам между "Нафтогазом" и "Газпромом" от 2009 года.

Украина Нафтогаз Газпром

Новости по теме

Новости

Россия за десять месяцев увеличила добычу нефти на 1,2%

Bloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco

США продлили отсрочку санкций для группы "ГАЗ" еще на пять месяцев

США и Китай добились согласия по основным пунктам торговой сделки

Переход всех грузовых вагонов на кассетные подшипники отложили

Москва и Петербург высказались за эксперимент по отказу от наличных расчетов организаций с физлицами

Москва и Петербург высказались за эксперимент по отказу от наличных расчетов организаций с физлицами

Силуанов назвал возможные сроки введения налога на самозанятых по всей России

Силуанов назвал возможные сроки введения налога на самозанятых по всей России

WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России

WSJ узнала о конфликте в Deutsche Bank в связи со сделкой с сыном экс-министра из России

Платную трассу "Москва-Казань" построят к 2027 году за 730 млрд рублей

Платную трассу "Москва-Казань" построят к 2027 году за 730 млрд рублей

Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%

Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');