Путин призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом"

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа.

По словам российского лидера, "надо от этого абсурда избавиться". "Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину. Причем со значительным снижением цены - в отличие от той, по которой потребители российского газа получают (его - ИФ) на Украине сегодня", - сказал Путин в среду в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Президент добавил, что в том, что украинцы получают именно российский газ, сомнений нет. "Никакого реверса там (на Украине - ИФ) нет, это ложный реверс. Но бог с ним, с этим ложным реверсом. Главное, что выгоды Украины очевидны и для конечных потребителей - и для комбыта, для граждан, и для экономики в целом", - сказал Путин.

Ранее в ходе этой пресс-конференции президент РФ также назвал абсурдными претензии Антимонопольного комитета Украины к "Газпрому", с которого ведомство требует порядка 7 млрд долларов, обвиняя российскую компанию в нарушении экономической конкуренции.

Газовая проблема

Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедших 28 октября трехсторонних консультаций предложил "пакетное" урегулирование судебных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также поставок и транзита газа.

31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. В сентябре стороны провели встречу, где Украина представила России и Еврокомиссии дорожную карту по имплементации европейского законодательства в свою систему. Россия согласилась подписать контракт по новым правилам, если Украина успеет завершить все необходимые процедуры, в частности, сертифицировать украинского газотранспортного оператора по европейскому законодательству.

Если Украина не успеет, Россия предлагает продлить действующий контракт на транзит газа на какой угодно срок. Но первоочередным вопросом Россия считает подписание контракта на покупку газа Украиной напрямую у России, который сейчас Украина получает реверсом из Европы. Украина не покупает российский газ с 2015 года.

Россия в сентябре на трехсторонних переговорах также заявила о необходимости до подписания нового контракта с Украиной заключить мировое соглашение по решению Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд.

Позднее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о необходимости урегулирования всех судебных претензий, в том числе по решению антимонопольного комитета Украины.

Украина признает риск неподписания договора в соответствии с европейским энергетическим законодательством. "Риск неподписания пока остается на повестке дня. С украинской стороны мы будем максимально эффективными для того, чтобы подписать договор на транспортировку", - говорил министр энергетики Украины Алексей Оржель. На этот случай Украина активно закачивает газ в свои подземные хранилища.