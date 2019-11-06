Банк "Траст" собрался забрать ТРЦ "Ривьера" по кредиту на 42 млрд руб.

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Крупный московский торгово-развлекательный центр может перейти в собственность Банка непрофильных активов (создан на базе "Траста") в рамках работы по взысканию задолженности со структур девелопера Сергея Гордеева, сообщил глава банка Александр Соколов.

Речь идет о ТРЦ "Ривьера", расположенном на бывшей территории "ЗиЛа" на Третьем транспортном кольце. Год назад компания Гордеева "Хорус" продала "Ривьеру" инвестфонду из Киргизии KLS Eurasia Venture Fund, писали "Ведомости" со ссылкой на источники и подтверждали участники сделки.

Между тем, "Траст" продолжает считать "Ривьеру" аффилированной с основным владельцем группы "ПИК". "У нас на балансе кредит под залог достаточно крупного торгового центра "Ривьера", который принадлежал Гордееву и который мы связываем с ним", - сказал в интервью "Ведомостям" Соколов.

"Там идет процедура банкротства. Мы, как залоговый кредитор, будем претендовать на то, чтобы забрать этот ТЦ в урегулирование долга по кредиту на 42 млрд руб. Остальное будем взыскивать с контролирующих лиц", - заявил глава "Траста".

Он также сообщил, что объем требований Банка непрофильных активов к "Хорус финансу" (сейчас называется "Эквилибриум") составляет порядка 10 млрд руб. - таков объем двух облигационных выпусков компании, которыми владеет "Траст". "Облигации получены нами от НПФ, которые сейчас входят в группу "Открытие". На средства от их размещения должны были строиться ТРЦ "Подольск молл" и ТРЦ "Ярославка молл". Но проекты реализованы не были - по обоим выпускам летом 2019 года произошел дефолт. Кроме финансирования этих ТРЦ деньги от облигаций направлялись в другие проекты группы "Хорус" Гордеева, включая "Саларьево" (ТРЦ "Саларис" - ИФ). При этом на балансе "Эквилибриума" нет никаких активов, кроме ничем не обеспеченных прав требования к другим компаниям из группы "Хорус", - сказал Соколов.

"По результатам проверки эмитента, проведенной в 2017 году, ЦБ сделал вывод о "техническом" характере размещения облигаций и о совершении сделок с облигациями негосударственными пенсионными фондами по предварительному соглашению. ЦБ указал, что заявленные по документам проекты не могли рассматриваться как источник исполнения обязательств эмитента по облигациям. Действительно, мы видим, что купон выплачивался из специально заведенных в компанию для этих целей средств", - отметил глава "Траста", добавив, что это повод для обращения в правоохранительные органы.