Банк "Траст" и Сергей Гордеев договорились об урегулировании долга по облигациям "Эквилибриума"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Банк "Траст" (на его базе создан Банк непрофильных активов) и девелопер Сергей Гордеев заключили предварительное соглашение о полном урегулировании взаимных претензий в отношении компании "Эквилибриум" (ранее - "Хорус финанс").

Как говорится в сообщении "Траста", стороны договорились об урегулировании задолженности по облигациям "Эквилибриума".

"Решение о том, что мы будем приходить к соглашению, было обоюдным, время потребовалось только для уточнения финальных условий. Обе стороны довольны достигнутыми договоренностями", - приводятся слова Гордеева в сообщении.

"В основе соглашения договоренность о том, что претензии банка будут удовлетворены в полном объеме. Банк готов к мирному урегулированию споров с должниками, которые не пытаются уйти от ответственности, и открыт для честных и конструктивных переговоров", - отметил первый заместитель президента - председателя правления, главный исполнительный директор "Траста" Михаил Хабаров.

Арбитражный суд Москвы 11 февраля удовлетворил иск банка "Траст" к "Эквилибриуму" о взыскании 10,6 млрд рублей долга по облигациям и 92,2 млн рублей пеней.

В ноябре 2019 года глава "Траста" Александр Соколов сообщал, что объем требований банка к "Хорус финансу" (сейчас "Эквилибриум") составляет порядка 10 млрд рублей (объем двух облигационных выпусков компании). "Траст" получил эти облигации от входящих в группу банка "Открытие" НПФ, на средства от их размещения должны были строиться ТРЦ "Подольск молл" и ТРЦ "Ярославка молл" (проекты реализованы не были). По обоим выпускам облигаций летом 2019 года произошел дефолт.

На балансе "Эквилибриума", как ранее отмечал Соколов, нет никаких активов, кроме ничем не обеспеченных прав требования к другим компаниям из группы "Хорус".

Гордеев является контролирующим акционером "Группы компаний ПИК" - одного из ведущих российских девелоперов жилых проектов в Москве, Московской области и регионах России.

ЦБ РФ в мае 2018 года объявил о создании на базе "Траста" Банка непрофильных активов. На его баланс передавались непрофильные активы санируемых банка "ФК Открытие", Бинбанка, Рост банка и Автовазбанка, а также часть активов Промсвязьбанка.