Минфин подтвердил замысел о сокращении госдоли в "Аэрофлоте", "РЖД" и других компаниях

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ подтвердил предложение сократить госдолю в целом ряде крупных компаний до контрольной, отметив, что конкретики по срокам пока нет, а для приватизации некоторых активов потребуются поправки в законодательство.

Как сообщил во вторник источник "Интерфакса", знакомый с итогами недавнего совещания у первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, Минфин предлагает предусмотреть в плане приватизации на 2020-2022 годы снижение до 50% плюс 1 акция доли государственного участия в уставных капиталах ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" , "Государственной транспортной лизинговой компании", ОАО "РЖД", ПАО "РусГидро", ПАО "Транснефть" и ПАО "Российские сети". Такое снижение предлагается предусмотреть на основании отдельных решений президента и правительства. В случае с "Аэрофлотом" речь идет о возможной продаже небольшой доли: всего 1,17% сверх контроля (сейчас у государства 51,17% акций), для остальных это крупные пакеты.

"Мы действительно предложили повторно рассмотреть вопрос о приватизации всех тех компаний, которые вчера были поименованы в прессе", - подтвердил журналистам в среду замминистра финансов Алексей Моисеев.

Отвечая на вопрос о возможных сроках продаж, Моисеев сказал, что "2020 год, я думаю, вряд ли". В частности, для приватизации таких компаний, как РЖД и "Транснефть", нужны поправки в законодательство. "Я думаю, что это какой-нибудь 2021 год", - отметил замминистра.

"Что касается остальных компаний, то в целом это будет не IPO, а SPO. SPO - это, конечно, с точки зрения подготовки всегда легче, чем IPO", - сказал Моисеев.

В целом, по его словам, позиция Минфина "ровно такая, как ее озвучил министр: везде, где у нас значительно больше, чем 50% + 1 акция, надо внимательно посмотреть, насколько это обосновано". "Есть случаи, когда это обосновано. Связано это с тем, что все-таки наличие публично торгуемых акций предполагает достаточно большую прозрачность, в нынешних условиях (санкционного давления - ИФ) это не всегда оптимально, но иногда, может, и не страшно. Поэтому нужно отдельные случаи смотреть", - отметил замглавы Минфина.

Пока чиновникам предстоит принципиально определиться - идти ли по пути сокращения долги государства до контрольной, обсуждение конкретных сделок впереди: "до этой стадии дискуссии нам еще очень-очень далеко", сказал Моисеев. При этом будут учитываться и позиции самих компаний, и профильных ведомств.

"Позиции всех, безусловно, будут рассматриваться, это заявочные позиции, которые, конечно, будут рассматриваться. Мы не можем просто взять и проигнорировать позицию или руководства компании, или тем более - министерства федерального. Все позиции будут собираться, направляться в правительство, правительство будет принимать решение в конечном итоге. У нас позиция такая, у Минтранса (например - ИФ) другая, правительство примет решение, кого поддержать", - заявил замминистра. "Сначала первый вице-премьер будет определяться, а потом будет докладывать дальше", - пояснил он. "Никакой конкретики нет (по конкретным сделкам на нынешнем этапе - ИФ). Наша позиция понятна - 50% плюс одна акция, это достаточная доля для обеспечения контроля государства, это вот наша позиция. И в развитие позиции, что наличие миноритарных акционеров значительно улучшает уровень корпоративного управления в компаниях", - добавил Моисеев.

Ответ на вопрос о том, есть ли покупатели на данные активы - рост индекса "Московской биржи", считает он. "Если цены на акции растут, значит, покупатели есть. "Реальные", "не реальные" - это не важно. Я не разделяю, как в прошлом участник финансовых рынков, что есть "хорошие долгосрочные инвесторы" и "плохие спекулянты". Строго говоря, долгосрочный инвестор - это тот, кто сделал неправильные инвестиции и "сидит в лосях". Поэтому не важно, кто и как покупает акции в ходе размещения", - сказал Моисеев. По его словам, позитивным было бы участие частных инвесторов в таких сделках. "Я считаю, что если будут владельцы ИИСов, то это будет вообще очень хорошо. Потому что таким образом мы, собственно говоря, делаем то, о чем еще Анатолий Борисович Чубайс говорил в бытность "приватизатором": хорошо, когда граждане имеют акции. Я с ним согласен".