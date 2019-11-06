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Минэнерго выступило против снижения госдолей в "Россетях", "РусГидро" и "Транснефти"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Минэнерго считает пока нецелесообразной приватизацию ПАО "Россети", "РусГидро" и "Транснефти", заявил журналистам глава ведомства Александр Новак.

"Мы неоднократно выражали свою позицию. На наш взгляд, нецелесообразно сегодня какие-то дополнительные пакеты отчуждать со стороны государства и реализовывать их, это что касается компании "Россети", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"На наш взгляд, эта компания на сегодняшний день недооценена", - подчеркнул министр. По его словам, говорить о привлечении инвестиций в эту компанию через продажу пакета акций в ней можно будет после того, как заработают все регуляторные инициативы, и ее капитализация увеличится.

"На сегодняшний день, насколько я понимаю, никаких решений окончательно не принято", - заявил Новак.

"Аналогичная ситуация", - сказал он, имея в виду, что эта позиция относится ко всем трём компаниям, долю в которых с сохранением госконтроля предложил снизить Минфин. "Что касается "РусГидро" и "Транснефти", мы высказывали свою позицию, что на сегодняшний день не созданы предпосылки для того, чтобы уменьшать пакет доли государства в этих компаниях", - отметил министр.

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Минэнерго

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