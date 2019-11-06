ФНС сожалеет по поводу непрозрачности рейтинга Doing Business

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) выразила сожаление по поводу отсутствия содержательного профессионального диалога и закрытости представителей команды специалистов Всемирного банка, готовящих рейтинг Doing Business по налоговой тематике.

Как сообщила пресс-служба ФНС, данные экспертов Doing Business относительно состояния российской налоговой системы сильно расходятся с аналогичными сведениями, собранными внутри России. Например, в последнем рейтинге время на подготовку налоговых деклараций, их представления в налоговый орган и уплаты трех основных видов налогов составляет 159 часов в год. Однако по опросам клиентов компании 1С, одного из лидеров рынка автоматизированных систем ведения бухгалтерского и налогового учета, это время составляет не более 32 часов, а по результатам опросов, проводимых ФНС, при точном следовании методологии рейтинга – не более 10 часов.

Еще один пример расхождений – это время на рассмотрение заявок на возмещение НДС. В комментарии Всемирного банка для РБК отмечается, что была учтена реформа в этой области и время сократилось с 90 до 61 дня. Однако в последнем рейтинге время на возмещение НДС занимает 19 недель, что составляет 133 дня и по сравнению с прошлым годом сократилось только на 3 дня.

Передача налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов привела к сокращению количества показателей отчетности в 1,6 раза, что должно было бы позитивно отразиться на снижении показателя времени, однако этого не произошло. Более того, по мнению составителей рейтинга, это привело к увеличению с 7 до 9 значения показателя количества платежей и ухудшило позицию в рейтинге.

Аналогично обстоит ситуация с направлением рейтинга по разделу "регистрации предприятий". Всемирный банк до сих пор считает отдельными процедурами свидетельствование подписи учредителей ООО в заявлении о государственной регистрации и отдельно процесс самой государственной регистрации. Однако практика свидетельствует о том, что учредители общества либо обращается непосредственно в регистрирующий орган, и в этом случае нотариальное свидетельствование подписи не требуется, либо обращаются за свидетельствованием подписи к нотариусу, который непосредственно направляет документы в электронном виде для государственной регистрации и, таким образом, не требуется посещение регистрирующего органа. Кроме того, Всемирный банк даже решил не обращать внимание на то, что с 2019 года отменена государственная пошлина при электронной подаче документов на государственную регистрацию, а согласно данным ФНС России более 50% новых компаний подают документы онлайн.

При подготовке последнего рейтинга Doing Business в опросах по разделу "уплата налогов" оценки России давали 22 респондента. При этом большинство компаний, участвующих в опросе, являются международными консалтинговыми компаниями.

Минфин и ФНС более 20 раз обращались во Всемирный банк с просьбой разъяснить позиции респондентов и никогда не ставили вопрос о раскрытии данных о них. Ценность представляют деперсонифицированные сведения о функционировании российской налоговой системы, лежащие в основе показателей рейтинга. Они помогли бы провести ФНС их анализ и, при необходимости, внести соответствующие изменения в нормативную правовую базу и систему налогового администрирования, улучшив тем самым условия ведения бизнеса и позиции страны в рейтинге. Однако никаких ответов, ФНС не получала. Именно в этом, по мнению ФНС, состоит непрозрачность рейтинга.

Подобные вопросы, отмечает представитель ФНС, к составителям рейтинга возникают у многих налоговых администраций других стран. В то же время в пресс-службе ведомства заявили, что ФНС имеет значительный положительный опыт сотрудничества с Всемирным банком и хорошо знает, что его специалисты обладают глубокой экспертизой и знаниями о лучших мировых практиках.